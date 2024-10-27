檢方聲請延押柯文哲被批「押人取供」 民團譴責藍白紅干擾司法

民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

2024/10/27 17:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，25日聲請延押民眾黨主席柯文哲等人，被民眾黨指控是「押人取供」及「政治追殺」。台灣社等數十個本土社團今日發表聯合聲明，嚴厲譴責試圖干擾司法的藍白紅勢力，呼籲檢方與法院秉持專業，不要向特定試圖干預司法的政治勢力屈服。

聯合聲明指出，我們嚴厲譴責任何干預司法的不當行徑與企圖，呼籲台灣各界尊重司法獨立。柯文哲等嫌犯的延押與否，應尊重偵查單位的專業判斷與法官的獨立審判，不應以任何政治理由施壓檢廉辦案。

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由北檢公布的各項資料顯示，柯文哲初步涉及民眾黨政治獻金申報不實及京華城、台智光、北士科、第一果菜漁市場、南港轉運站BOT案等五大弊案，案情不只錯綜複雜，牽涉人事物證數量更是龐大棘手。

聲明提到，尤其關鍵人物「橘子」的許芷瑜仍滯日拒絕回台遭通緝，其他還有相當數量關鍵證人也尚未到案或傳喚。因而檢方認為此時釋放柯文哲會有串證、滅證的疑慮，實際上極為合情合理。

聲明強調，司法系統公正獨立偵審是台灣長久以來的期待，本案正是各界展現尊重司法獨立，同心推動司法改革好機會。我們嚴厲譴責那些試圖干擾的藍白紅勢力，強烈要求他們有所分寸；也鄭重呼籲檢方與法院秉持專業、獨立公正地進行偵辦與審判，不要向特定試圖干預司法的政治勢力屈服。

本土社團更期待台灣社會大眾尊重檢方基於專業判斷而做出的決定，並唾棄和抵制那些為了政治利益，不惜破壞民眾對司法信任的政客。

本次參與連署團體有台灣社、台灣北社、台灣南社、台灣中社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、永社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、辜寬敏紀念基金會、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣21世紀婦女協會、台灣獨立建國聯盟、公投護台灣聯盟、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、台灣民主永續平台協會等。

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