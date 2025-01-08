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    首頁　>　社會

    高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長自檢仍連坐拔官調職

    高雄市鳳山警分局一名警員在網路社群Threads交友，po出穿警察制服照片，並揪女子「一起吸毒」。市警局今開鍘將高員2大過免職。（擷自網路）

    高雄市鳳山警分局一名警員在網路社群Threads交友，po出穿警察制服照片，並揪女子「一起吸毒」。市警局今開鍘將高員2大過免職。（擷自網路）

    2025/01/08 20:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警分局新甲所一名高姓警員染毒，社群交友揪女子吸毒，警方查出高員吸毒並起獲毒品，將高員函送裁處，市警局今開鍘高員2大過免職，並拔除許姓所長主管職務，調任仁武警分局警務員。

    高雄市鳳山警分局一名高姓警員染毒，還傳制服及自拍露鳥照揪女子吸毒，警方對他採尿驗出三級毒品陽性反應，高員坦承吸食K他命，並起獲1.49公克K他命，警方認定事證明確，依違反毒品危害防制條例函送裁處，市警局今召開考績會一次記2大過免職。

    市警局今同步拔除新甲所長許江坪主管職務，調任仁武警分局警務員。由於許江坪優秀又為人和善，做事認真負責，辦案親力親為，深受長官與基層一致肯定，可惜所內警員吸毒出包，雖自檢仍被拔官，令不少人為他抱屈。

    南成所長吳建銘將調任至新甲所擔任所長；南成所長則由候用所長交通大隊警務員陳政儀遞補，他曾於鳳山警分局擔任文山所副所長，也是在地鳳山人，對鳳山相當熟悉。

    至於高員對女網友提告誹謗罪，警方持續透過網路帳號追查中，將通知女網友到案說明，以釐清案情。

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