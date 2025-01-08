蘆洲工廠火災熱區再失火 燒毀三間連棟鐵皮屋

新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

2025/01/08 21:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲中正路一帶今天下午傳出工廠火警，火勢從起火戶竄出後，吞噬連棟兩間工廠，附近住戶聞到燒焦臭味都緊閉門窗，截至今晚消防員仍在滅火。

蘆洲區中正路476巷今天下午五時許傳出火警，警方、消防單位獲報到場時，整棟鐵皮工廠陷入火海，初步了解為電鍍工廠失火，延燒連棟兩間廠房，附近大樓住戶目睹工廠陷入火海，擔心延燒附近密集的鐵皮工廠聚落，報案電話湧入119。

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因起火地區為水源缺乏，消防單位調來大批水庫車，連續出水灌救，同時緊急切開鐵皮，讓火煙竄出，全力阻隔火勢延燒，共出動200餘名消防、義消灌救，火勢於晚間6時許控制、撲滅，截至晚間仍在殘火處理；消防單位初步勘查，現場為電鍍工廠，燃燒面積約一百坪，起火原因仍待調查釐清。

新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

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