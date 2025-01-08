為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    蘆洲工廠火災熱區再失火 燒毀三間連棟鐵皮屋

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    2025/01/08 21:11

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲中正路一帶今天下午傳出工廠火警，火勢從起火戶竄出後，吞噬連棟兩間工廠，附近住戶聞到燒焦臭味都緊閉門窗，截至今晚消防員仍在滅火。

    蘆洲區中正路476巷今天下午五時許傳出火警，警方、消防單位獲報到場時，整棟鐵皮工廠陷入火海，初步了解為電鍍工廠失火，延燒連棟兩間廠房，附近大樓住戶目睹工廠陷入火海，擔心延燒附近密集的鐵皮工廠聚落，報案電話湧入119。

    因起火地區為水源缺乏，消防單位調來大批水庫車，連續出水灌救，同時緊急切開鐵皮，讓火煙竄出，全力阻隔火勢延燒，共出動200餘名消防、義消灌救，火勢於晚間6時許控制、撲滅，截至晚間仍在殘火處理；消防單位初步勘查，現場為電鍍工廠，燃燒面積約一百坪，起火原因仍待調查釐清。

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    新北市蘆洲區中正路一帶工廠今天失火，消防員破門滅火，截至晚間仍在殘火處理。（消防提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播