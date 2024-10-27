周萬來：人事同意權將以未違憲新規定運作

國會擴權法案多數違憲，立法院司法及法制委員會明將邀立法院秘書長周萬來專題報告。（資料照）

2024/10/27 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權法案遭憲法法庭判定多數違憲，立法院司法及法制委員會明天將邀立法院秘書長周萬來進行專題報告。周萬來強調，各黨團若認為未來有修法必要，他尊重委員提案及審議結果，也會配合處理相關行政支援工作；至於調查權有關「特定議案有重大關聯之事項」，是否再修法做更明確性規範，尊重委員合議決定。

民進黨籍司委會召委鍾佳濱排定，本週一邀請周萬來就「『一一三年憲判字第九號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告並備質詢。鍾受訪表示，國會擴權的違憲法案之所以能通過，是周萬來提供見解給立法院長韓國瑜才完成，周雖然不是立委、不對結果負責，但有責任避免與減少議事瑕疵，也應向立委說明未來如何行使職權及人事同意權審查等。

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周萬來書面報告指出，聽取總統國情報告方面，有關國情報告常態化、指定國情報告內容或要求總統答復部分，均牴觸憲法權力分立原則，失其效力，對此判決予以尊重。針對質詢方面，除立法院職權行使法第廿五條第一項後段增列不得反質詢、與第二項及第四項部分內容未牴觸憲法外，其餘各項皆違憲失其效力。

周說，人事同意權部分，被提名人於書面答復相關問題及列席說明與答詢前，不負任何具結義務且不得裁處罰鍰，立法院在相關審查程序後僅得為同意與否的決定，未來院會或委員會有關同意權審查程序，將以未經宣告違憲的新規定運作。有關藐視國會罪，由於其他民主先進國家不乏相關立法例，未來是否再進行修法，尊重委員合議決定。

周萬來續指，行使調查權部分，憲法法庭判決認為立法院僅得以調查委員會行使調查權，不得設調查專案小組，何者為「特定議案有重大關聯之事項」應屬立法形成權的部分，是否再修法做更明確性規範，尊重委員合議決定。至於舉行聽證會，因欠缺強制力或處罰機制，其執行成效尚待進一步觀察，未來修法方向尊重委員合議決定。

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