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    首頁　>　政治

    13民團組監督聯盟 籲立院速審大法官人事

    由十三個公民團體所組成的監督聯盟，呼籲立法院應立即排審司法院正副院長及大法官被提名人事案。圖為大法官被提名人日前赴立院拜會院長韓國瑜。（資料照）

    由十三個公民團體所組成的監督聯盟，呼籲立法院應立即排審司法院正副院長及大法官被提名人事案。圖為大法官被提名人日前赴立院拜會院長韓國瑜。（資料照）

    2024/10/27 05:30

    〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕藍白兩黨聯手通過的立法院擴權修法爭議，憲法法庭廿五日判決大部分條文違憲。由十三個公民團體所組成的「民間監督司法院大法官人選聯盟」透過公開聲明呼籲，立法院應立即排審司法院正副院長及大法官被提名人事案；民進黨團幹事長吳思瑤昨也表示，在野黨應停止詆毀大法官，依據釋憲結果行使人事同意權。

    綠盼在野黨行使人事同意權

    民進黨團書記長蔡易餘受訪則說，藍白只說要繼續修法、修到合憲為止，讓人覺得納悶，須指出哪個部份錯誤和修法理由；若在野黨要繼續推動修「憲法訴訟法」、或是拒絕人事同意權行使，皆違反立委在憲法上的忠誠義務，應好好思考如何做才能取得人民信服。

    民間監督司法院大法官人選聯盟指出，憲法法庭針對人事同意權的行使爭議暫告一段落，立法院得依憲判字第九號判決意旨，依法行使人事同意權。十月卅一日將有七位大法官卸任，但立法院至今仍未排審相關人事案，考量立法院須為充分的審議，憲法法庭至少會有超過一個月的時間有近半數的缺額，將影響其正常行使憲法審判的職能。

    聲明強調，針對立法院消極不行使同意權，致其他憲政機關無從行使職權的情形，司法院釋字第六三二號解釋早已明白指出，這將導致國家憲政制度的完整因而遭受破壞，為憲法所不許；呼籲立法院各政黨應盡速召集黨團協商，排審司法院正副院長及大法官被提名人的人事案，切勿拖延、罷審，而無限期延長司法院院長懸缺、憲法法庭大法官席次嚴重缺額，妨害台灣憲政的正常運作。

    組成聯盟的十三個民團包含：公民憲政推動聯盟、台灣人權促進會、台灣勞工陣線協會、婦女新知基金會、台灣伴侶權益推動聯盟、公民監督國會聯盟、人權公約施行監督聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、台灣刑事辯護律師協會、中華民國身心障礙聯盟、環境權保障基金會、台灣冤獄平反協會。

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