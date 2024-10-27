立院上會期已通過決議》 賴國情報告 民進黨團籲韓召集協商

總統府日前表示，賴總統願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在朝野黨團共識下，就總統之憲法職權，赴立院進行國情報告。（資料照）

2024/10/27 05:30

〔記者李文馨、陳政宇、翁聿煌／綜合報導〕憲法法庭判決國會擴權法案大部分條文違憲，包括國情報告要求總統即時回答，賴清德總統也表達願在朝野黨團共識前提下赴立院進行國情報告。對此，民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，總統國情報告議案已成案，目前待立法院長韓國瑜召集朝野協商，若不協商，民進黨團會考慮提出。

總統府前天表示，賴總統願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告。

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不過，民眾黨團總召黃國昌昨受訪說，民眾期待的是總統到立院進行國情報告，且接受立委提出建議，國會要針對國家大政方針和重要政策議題討論才邀請總統來，如果憲法法庭認為是違憲的話，來立院就沒實際意義，賴想講什麼「在總統府召開記者會就可以了」。

吳思瑤則指出，立法院七月十六日已表決通過國民黨與民眾黨邀請賴總統到立院進行國情報告的議案，目前的程序仍待韓國瑜召集朝野協商，該案畢竟是藍白所提出，要給韓一點空間，「但若不協商，民進黨團會思考要不要提」。

吳強調，總統府已表達賴總統願意進行國情報告，賴清德從候選人到總統的立場皆一貫，只要合乎憲法就願意國情報告。她也質疑，當初提出邀請的人怎麼現在不歡迎，案子已經成案難道要撤回嗎？

釋憲案結果 民進黨團提五大主張

針對釋憲案結果，吳思瑤指出，民進黨團有五大主張，第一，在野黨應停止詆毀攻擊大法官；第二，即刻依據釋憲結果行使NCC委員會、考試院、大法官等人事同意權；第三，在野黨應立即終止上會期胡亂成立的調閱委員會、調閱小組等調查工作；第四，即刻停止審查立委翁曉玲所提出的「憲法訴訟法」，這不僅違憲，也意圖癱瘓憲法法庭；最後，大法官給立法院指引，民眾也給立法院補考機會，立法院應啟動立法院職權行使法相關修法，民進黨團會快速研議國會改革法案。

至於民進黨團的改革版本，擔任黨團國會改革小組召集人的吳思瑤說明，專案小組在釋憲後將持續盤整修法，提出健全法制配套做為回應，希望當初被丟包的「真國會改革」版本能納入討論。

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