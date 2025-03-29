「吉卜力風格」浪潮襲來 李忠憲嘆：未來沒有宮崎駿了......

OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，這款工具能將普通照片轉換為各式風格的圖像，尤其擅長模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格。（圖翻攝自X/@PhantomPatriotX）

2025/03/29 11:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，這款工具能將普通照片轉換為各式風格的圖像，尤其擅長模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格，也讓「吉卜力風格」圖像近日在社群網站掀起流行。對此，學者李忠憲對這種現象直呼「不是致敬，是消滅」，他也說：「這就是人工智慧可怕的地方，不知不覺大家一起合作消滅了吉卜力，我覺得未來沒有宮崎駿了！」

「吉卜力風格」風潮掀起後，迅速引發討論。美國知名法律事務所Pryor Cashman合夥人威根斯伯格（Josh Weigensberg）質疑OpenAI是否獲得授權，用以訓練模型模仿吉卜力的視覺風格。藝術家奧爾提茲（Karla Ortiz）更批評這是「OpenAI不尊重藝術家生計的又一個明顯例子」。

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對此，李忠憲今日在臉書PO文表示，這幾天吉卜力圖像的洗版，宮崎駿應該非常不開心，因為宮崎駿對創作始終懷有極高的倫理標準。李忠憲提到，2016年一部紀錄片中，宮崎駿看到AI生成的動畫後，曾憤怒表示：「我非常厭惡這種東西，這是對生命的侮辱。」

李忠憲表示，宮崎駿的作品核心始終關注人性、生命、情感，而非冷冰冰的機器模仿。

宮崎駿說：「電腦動畫缺乏的是『失敗』。而失敗是讓角色成為人的關鍵。」而AI的圖像完美對稱、無瑕疵，但正如宮崎駿所說，真正打動人心的往往是那些微妙的不完美。

李忠憲最後不禁感嘆：「這就是人工智慧可怕的地方，不知不覺大家一起合作消滅了吉卜力，我覺得未來沒有宮崎駿了！」

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