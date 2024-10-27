預判柯文哲一定延押 黃國昌稱基本常識：延押庭與羈押庭是同法官

民眾黨立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2024/10/27 17:52

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城開發弊案遭羈押，由於羈押期限將屆，台北地檢署25日已向法院聲請延押，民眾黨團總召黃國昌昨在直播上預測柯一定會被延押。民眾黨今（27）日在北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」集結活動，黃國昌會前受訪表示，這是基本常識問題，此次延押庭法官跟上次羈押柯的是同一個。

黃國昌昨晚在直播提到，他認為柯文哲一定被延押，也相信柯多在裡面的一天，就會自我進化、自我進步能力越來越強。媒體今於活動前追問相關問題，並詢及倘若柯被延押，民眾黨下一步行動為何。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，北檢申請延押後，民眾黨緊急變小組開會，會後也召開記者會，這週會密切關注北檢提出的延押申請及法院審理的狀況，視結果會向外界報告；至於黨內研判不樂觀，黃國昌則說，這是最基本的常識問題，因為這次延押庭與上次羈押柯文哲的是同一個法官。

黃國昌也質疑，賴清德16年前對陳水扁案，說有證據就起訴，說不應該押人取供，說押人取供是侵害人權。柯2個月前放棄抗告表示全力配合調查，結果2個月後，檢方拿不出像樣的證據起訴，還要繼續延押，「賴清德會不會雙標的太厲害了？這個就是你要帶給台灣的民主法治嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法