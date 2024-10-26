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    首頁　>　政治

    黃國昌向媒體求情 「不要再消費柯P家人」

    民眾黨立委黃國昌（左）今向媒體求情，請大家將心比心，「不要再消費柯P家人」。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨立委黃國昌（左）今向媒體求情，請大家將心比心，「不要再消費柯P家人」。（記者翁聿煌攝）

    2024/10/26 16:38

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席柯文哲因為涉及京華城開發弊案被羈押至今，民眾黨立委黃國昌今天表示，針對柯文哲，請大家將心比心，他已經在土城被羈押了兩個月，過去的兩個月，每晚的政論節目都有「一槍斃命」、「一刀斃命」的證據，請問這些證據到底在哪裡？

    黃國昌今天到新北市三峽區參加民眾黨新北市黨部舉辦的「北大哈囉WIN」萬聖節親子活動，受訪時指出，他要再次請問賴清德，當初16年前面對前總統陳水扁的案子，賴清德是怎麼說的？「不要押人取供、侵害人權」，16年後賴清德手中掌握所有的權力，為了要追殺政治競爭對手，不惜押人取供，「黨檢媒」三位一體，追殺了兩個月，現在兩手空空，拿不出任何證據起訴柯文哲，結果解決的方法竟然是繼續延押柯文哲，這才是台灣真正要嚴肅面對的問題。

    黃國昌說，柯文哲的家人他們不管是身心上或是情緒上，都承受非常殘忍的摧殘，「拜託各位媒體朋友放過他們，讓他們能夠好好休養，好好照顧自己。」不管是丈夫、還是兒子，被賴清德追殺成這樣子，沒有足夠的證據起訴，還把他繼續關押在土城看守所，拜託大家將心比心，「如果是妳的丈夫，如果是妳的小孩，妳的親人」你們還忍心透過這樣子的方式，不斷想要消費他們，這真的不好，拜託大家。

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