總統願國情報告卻被批作秀 吳思瑤：黃國昌別再巨嬰、情緒管理不如幼兒園

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/10/26 12:41

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭昨判決國會擴權法案大部分條文違憲，包括國情報告要求總統即時回答，總統府晚間表示，賴總統願在朝野黨團共識前提下赴立院進行國情報告，民眾黨團總召黃國昌則批評這種作秀他們不歡迎。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26）日回擊，呼籲黃國昌不要再巨嬰了，要講作秀黃絕對是全台灣第一名，她也說，「黃雖然是法學博士，但情緒管理能力連幼兒園都不如」。

總統府昨表示，賴總統願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告；黃國昌則表示，面對此等根本稱不上是國情報告的過場作秀，對國家社會毫無意義，民眾黨黨團並不歡迎。

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吳思瑤今在立法院受訪表示，「黃國昌不要再巨嬰了啦」，她說，過去要求總統來立院國情報告的是黃國昌，現在卻說不歡迎他來，還說總統來就是過水、過場，就是作秀，「如果要說作秀，全台灣的政治工作者沒有人比得上黃國昌，黃國昌絕對是全台灣作秀第一名」。

針對總統國情報告程序，吳思瑤指出，上個會期的最後一天7月16日，立法院表決通過國民黨跟民眾黨邀請賴清德到立院進行國情報告的議案，現在的程序在院長韓國瑜所主持的朝野協商。她說，若不協商，民進黨團會思考要不要提，但該案畢竟是藍白提的，要給韓空間。

吳思瑤表示，8月朝野的協商，也一度試圖要安排總統國情報告的期程，民進黨團則主張要待釋憲結果明確後再來進行，未讓在野立委遂行在國會殿堂作秀。她強調，大法官已清楚表達，總統本就可以來國情報告，但要合乎憲法，也就是沒有「即問即答」這件事，沒有讓立委可以遂行在國會殿堂作秀，羞辱總統、拉抬自己。

吳思瑤提到，總統府昨也表達賴總統願意進行國情報告，賴清德從候選人到總統的立場皆一貫，只要合乎憲法就願意國情報告。她質疑，當初提出邀請的人怎麼現在不歡迎，案子已經成案難道要撤回嗎？「黃國昌不要那麼巨嬰，雖然是法學博士，但情緒管理能力連幼兒園都不如」。

吳思瑤表示，總統國情報告議案已成案，賴清德也表達正面態度，後續韓國瑜在朝野協商針對國情報告也是台灣憲政史上首度總統國情報告的相關時程、程序、發言立委、進行方式，經朝野協商就能定奪。

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