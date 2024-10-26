吳思瑤：「違憲新三寶」應重讀憲法 籲在野黨停止詆毀攻擊大法官

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/10/26 12:37

〔記者李文馨／台北報導〕藍白兩黨聯手通過的立法院職權修法爭議，憲法法庭昨判決大部分條文違憲。民進黨團幹事長吳思瑤今（26）日受訪指出，社群對民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、吳宗憲，有「違憲新三寶」的新稱號，呼籲3人應回去重讀憲法；並提出黨團5大主張，要求在野黨停止詆毀攻擊大法官、行使人事同意權、終止違憲調查工作、停審「憲法訴訟法」，並啟動「立法院職權行使法」修法。

吳思瑤今在立院受訪指出，社群上對黃國昌、翁曉玲跟吳宗憲有新稱號「立院新三寶」也就是「違憲新三寶」。翁曉玲稱「立委最大，我就是比你大」，但嚴重被大法官打臉；黃國昌更進一步，「全台灣他最大，連總統都沒有他大」；吳宗憲則是一個跑龍套、傀儡召委，造成很多國會擴權法案審查程序的立法瑕疵。她呼籲，這三人回去應好好將憲法及大法官釋憲結果，真心誠意的重讀一遍。

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吳思瑤表示，立院職權行使法的違憲規範，都在在被憲法法庭檢視、驗證，各個憲政機關皆平等相維，沒有國會優位，彼此不能干擾其它憲政機關。此外，大法官也解釋，不存在藍白虛設的藐視國會入人於罪的作為，不只行政官員可以在質詢台上理性、強而有力的為政策辯護，一般的平民百姓也不用擔心，台積電也不用害怕這種過當的權力，都不能擴及人民及企業、社團等。

吳思瑤強調，民進黨團對釋憲結果有5個主張，第一，請在野黨停止對大法官的詆毀攻擊，翁的丈夫曾經是前總統馬英九提名的大法官，難道能接受他就是「馬友友」嗎？第二，即刻依據釋憲結果來行使人事同意權，包括NCC、考試院、大法官等；第三，請在野黨立即終止上會期胡亂成立的各項調閱委員會、小組、調查工作；第四，即刻停止審查「憲法訴訟法」，藍白還要再一次違憲嗎？

吳思瑤表示，第五，釋憲結果必須啟動對於「立法院職權行使法」的修法，讓整套法制更為健全，民進黨團會儘速研議未來國會「真改革」法案，她說，大法官給立法院再一次指引，人民給予重考機會，民進黨會準備充分，要修的是國會真改革法案，不是藍白嗆把違憲條文再修一次，違憲就是違憲。

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