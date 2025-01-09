分享「他」對柯文哲失望過程 史書華：陳智菡還要得罪多少柯文哲金主？

醫師史書華。（史書華提供）

2025/01/09 15:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案2度裁定羈押禁見前台北市長柯文哲，牙醫史書華近日因當年捐10萬政治獻金沒收到收據一事槓上民眾黨立院黨團主任陳智菡。史書華今日稍早表示，當柯文哲窮困潦倒的時候雪中送炭的金主，被柯的走狗們無所不用其極地辱罵侮辱，現在越來越多人看不下去跳出來了。

史書華稍早在臉書PO文並轉貼蔡漢霖臉書。史書華說，現在知名企業總經理蔡漢霖都跳出來爆料，當時許富舜帶他與近20位的青年企業家與業界頂尖人士去跟柯市長一起共進晚餐的失望經過。

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根據蔡漢霖昨日臉書PO文，2018年6月，許富舜找他帶著一群近20位的青年企業家與業界頂尖人士去跟柯市長一起共進晚餐，此時民眾黨尚未成立，但各種與他4年前完全矛盾的言行已一一現形，但要承認自己愛錯人是多麼困難，即使已經深陷詐騙集團的圈套中，「總會持續催眠自己，相信自己是對的，沒有被騙，或許他有其他的理由」。

蔡漢霖指出，那天本來期待聽到的是他想要怎麼改變這個城市，怎麼改變這個國家，具體有什麼願景要用什麼方式去達到？沒想到一整個晚上只記得他講的那個等邊三角形的理論，怎麼操作統獨的光譜，去最大化自己的選票。那天晚上其實很失望，覺得很對不起其他被邀請的朋友們，聽了一場政客闡述他要怎麼贏得選舉的計劃，但是失望歸失望，「2018年他還是投給了柯文哲，你看，人是不是很傻？」

史書華指出，陳智菡得罪一個金主 還有千千萬萬個金主，後面還有多少工商大咖會出來呢？

史書華強調，他說過了，他的十萬捐贈有沒有收據不重要，有收據是應該，但他沒收到，網路上查不到也是事實，107年前查不到是當天才知道，申報也是應該，根本沒有什麼大小聲的資格；一個當年在柯窮困潦倒的時候雪中送炭的金主，被柯的走狗們無所不用其極地辱罵侮辱、公布家中地址，甚至在我的診所留下大量負評，用他們的媒體跟網軍追殺，各地留言說他造謠，到底造了什麼？

史書華指出，這些人甚至誣蔑他用「政治斂財」，哇靠做賊喊抓賊啊，柯文哲、陳佩琪、陳智菡，跟一個一輩子從來沒有拿過正當工作以外的錢，沒有政黨、沒有標案，靠專業賺錢，被說「用政治斂財」？臉皮是中央山脈嗎？（順帶一提 我捐贈的日期也跟他們申報日期不一樣，我更有沒收到電話問有沒有收到收據，總有一方在說謊，至於誰說謊自己判斷。）

史書華直言，現在越來越多人看不下去跳出來了，至於這些工商大老們有沒有拿現金給柯文哲，有沒有收到收據？有沒有申報？希望陳智菡按照標準，不用一天，給你一個星期好好查，對，檢調可以開始追查2014了。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

醫師史書華。（資料照）

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