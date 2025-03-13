海龜為何會跳鋼管舞？ 日本保育員「這樣回答」 獲百萬網友讚賞

保育員收到遊客「海龜跳鋼管舞」影片，詢問海龜為何會做出如此行為？（圖擷取自@umigame_kouen 社群平台「X」，本報合成）

2025/03/13 23:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本三重縣知名海龜保護設施「紀寶町海龜公園道之驛」，園方保育員除了照顧海龜們的日常生活，還會撥空回答好奇心十足的遊客們各種五花八門疑問。保育員日前收到「海龜跳鋼管舞」影片，詢問海龜為何會做出如此行為？保育員的「誠實回答」意外獲得百萬網友讚賞。

紀寶町海龜公園道之驛的保育員3日在官方社群平台「X」（前Twitter）發布長14秒的短片，只見有隻海龜先用後肢環抱一根黑色鋼管，接著以「頭下腳上」的姿勢開始左右來回晃動小腦袋與前肢，整個過程看起來就像跳舞。保育員透露，這段頗具年份的影片是遊客分享，還請保育員為他解惑。

請繼續往下閱讀...

遊客提到，自己非常好奇影片中的海龜，「為何會做出這樣的行為？」對於這個問題，保育員指出，若用「我不知道」來回答提問遊客，會讓他感到很可恥，不過如果是遇到得解釋影片中海龜的異常行為，他也能誠實地回答對方「我不知道」，「因為我以前從未見過這種行為！也尚未看過園區的海龜們做出類似舉動。」

不過，保育員也補充舉例，野生海龜會主動把身體拿去摩擦珊瑚礁，透過這種方式清潔自己，因此，他推測，影片中行為怪異的海龜，或許也想做出類似的清潔方式。貼文吸引高達530多萬人次瀏覽，眾人除了探討導致海龜行為異常的可能原因，也紛紛讚賞保育員的誠實回應，願意承認自己的不足之處，態度非常值得他人學習。

另有不少頑皮的網友，紛紛歪樓留言說，「龜生挑戰鋼管舞」、「前世是鋼管舞者？」、「龍宮城的鋼管舞練習」、「跳鋼管舞而已，大驚小怪」、「海龜也要開始才藝表演了」、「海龜偶爾也會有想跳鋼管舞的時刻」、「為了載運浦島太郎，牠需要做肌肉訓練」、「我朋友喝醉時有做出類是的行為，也許海龜牠喝醉了？（不是）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法