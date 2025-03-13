企鵝興奮作畫爆紅 網友笑喊羨慕她的創作生活

藝術家企鵝「瑪莉」畫畫後興奮模樣。（圖取自X@MoodyGardens）

2025/03/13 23:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕住在美國的藝術家「瑪莉（Marley）」繪畫創作已有將近20年歷史，但是直到最近才享受到成名的滋味：瑪莉畫畫的影片在社群媒體上吸引數千萬人點閱。只不過這位新成名的藝術網紅，是一隻企鵝。

住在美國德州「穆迪花園主題樂園（Moody Gardens）」的21歲北方長冠企鵝瑪莉，踩著塗有無毒顏料的海綿上，再將腳掌印在畫布上，創作出獨特的藝術作品，每次完成一幅作品後，她都會興奮地搖尾巴、大聲叫，彷彿在為自己的傑作喝采。穆迪花園生物學家柯內茨基（Janie Konetski）則在一旁鼓勵她：「妳是世界上最棒的藝術家」。

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這段影片在社群媒體TikTok上吸引超過6000萬人次點閱，獲得600多萬個讚，留言更突破3萬2千則，許多網友讚嘆瑪莉的才華。

《華盛頓郵報》5日報導引述柯內茨基說法，與飼養員和遊客互動，比食物更能吸引企鵝，因此，正向鼓勵成為驅動瑪莉創作的最大動力。水族館工作人員最初讓她熟悉繪畫環境，接著逐步擺上畫布和顏料，讓她習慣這些物品的存在。瑪莉每次畫完的興奮反應，其實是對正向關注的喜愛。

北方長冠企鵝最大特色就是又尖又翹的黑色頭羽與亮黃色眉毛，野生族群主要分布在福克蘭群島、紐西蘭、南非及法屬南部和南極領地，現已被列為瀕危物種。

瑪莉畫畫時特別喜歡用藍色，但也常見綠色、紫色和黃色調，研究顯示，企鵝對這些顏色較為敏感。她的畫作每一幅售價約50美元（約1648台幣），館方將售畫所得捐出用於動物保育計畫。看了瑪莉的藝術創作生活，一名網友留言說：「我到底在做什麼？為什麼我的人生不是這樣！」

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