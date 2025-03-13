鋒面來襲！全台天氣不穩防強降雨

中央氣象署表示，今天受鋒面影響，各地天氣較不穩定。（資料照）

2025/03/13 06:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（13日）受鋒面影響，天氣較不穩定，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，並容易有短延時強降雨，西半部、花東地區及基隆北海岸則有局部大雨發生機率。

氣溫方面，北部高溫略降，大約在25度左右，其他地區仍有27至30度，感受較為溫暖，夜晚清晨北部低溫18、19度，其他地區20到22度；澎湖全天20至26度，金門17至24度，馬祖13至15度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，中南部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

14日至15日白天受鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

15日晚間至16日，鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

17日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

18日、19日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 25 21 ~ 27 24 ~ 29 21 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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