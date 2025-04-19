罷免連署書涉造假 黃呂錦茹、曾繁川無保請回 初文卿、姚富文羈押禁見

黃呂錦茹無保請回，黨主席朱立倫在法院外擁抱安慰。（記者劉信德攝）

2025/04/19 05:40

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，檢察官昨（18）日清晨向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人；經庭訊逾4小時，今凌晨2時4人全部被訊問完畢後，法官清晨5時許裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

北院強制處分庭輪值法官陳采葳，於昨晚9時48分開始召開羈押庭，首先訊問姚富文，接著訊問初文卿、曾繁川，黃呂錦茹最後一棒壓軸，一路訊問到今凌晨2時整結束，法官經3小時撰寫裁定書，清晨5時5分起依序宣示4人的裁定結果。

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北院昨日上午8時許收案後，分案由陳采葳審理，陳采葳曾於去年8月29日深夜至30日凌晨，承審京華城案偵辦初期的第1件聲押案件，裁定羈押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇的助理吳順民。

全案起於近期由於全國各地罷綠罷免案頻傳「亡靈連署」、「僵屍連署」，民進黨發言人吳崢等人3月間兩度到北檢，告發連署罷免立委吳思瑤、吳沛憶等13名綠委的領銜人，涉嫌未經連署人同意抄錄其個資、偽造文書。

北檢分案指揮台北市調處調查後，4月14日發動第一波約談，訊後諭令「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元交保、陳冠安20萬元交保，領銜人李孝亮、林叡各30萬元交保。

案情向上發展，檢調17日發動第二波行動，搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，約談黃呂錦茹、姚富文、初文卿、曾繁川4人到案，17日深夜11時許移送至北檢複訊，檢察官18日清晨5時許聲押黃呂等4人。北院今晨裁定。

國民黨台北市黨部第一區黨部執行長曾繁川無保請回。（記者劉信德攝）

國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）及總幹事姚富文（右），今晨被法裁定羈押禁見。（記者塗建榮攝）

黃呂錦茹無保請回，黨主席朱立倫在法院外安慰。（記者劉信德攝）

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