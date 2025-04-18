朱立倫再衝北檢批賴清德只會鬥爭 民眾喊：要硬起來啦

國民黨主席朱立倫在北檢外批評賴清德卻把心思都放在鬥在野黨，號名「426上凱道」。（記者羅沛德攝）

2025/04/18 23:20

〔記者鄭景議、劉慶侯／台北報導〕國民黨今天再度號召「戰獨裁站出來」包圍台北地檢署，黨主席朱立倫晚間10點左右抵達現場，他強力批評賴清德只會鬥爭在野黨；有現場民眾向朱立倫喊，「要硬起來喇」！

國民黨發動召集令，主辦方直到晚上8點22分，才有楊智伃姍姍來遲，開始聚攏群眾。部分藍營立委及議員陸續抵達現場，8點左右現場只來了幾十人，場面泠清，群眾大唱軍歌《夜襲〉。

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朱立倫晚上10點抵達現場，他向群眾說，很多朋友一輩子大概沒有聽過偽造文書會被收押，關稅戰當頭，賴清德卻把心思都放在鬥在野黨，賴清德剛剛才當台灣總統1年，就把所有反對者關起來，連尹錫悅都自嘆不如。

朱立倫也呼籲民眾響應國民黨舉辦的「426上凱道」，他說，上凱道已經變成大家的責任，「如果我們不上凱道，不讓這個獨裁者聽到，我們下一代怎麼辦？」他希望426當天這邊的大家都到場，缺一個都不可以，讓台灣的民主站出來。

朱立倫也向現場的警方表示感謝，還說不少警方其實都支持他們，知道誰才是真正愛中華民國的人，會用眼神及按讚手勢默默挺他們，也呼籲民眾用祈禱的心，為黃呂錦茹主委等人打氣。

朱立倫晚間10點左右抵達北檢。（記者羅沛德攝）

國民黨主席朱立倫等人再度黃呂錦茹等人。（記者羅沛德攝）

藍營支持者揮舞小國旗。（記者羅沛德攝）

朱立倫與藍委徐巧芯、王鴻薇等人席地靜坐。（記者羅沛德攝）

朱立倫與藍委徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人與支持者點燭席地靜坐。（記者羅沛德攝）

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