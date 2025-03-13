怕了？「亞亞」鼓吹武統廢止居留 另名中配網紅急刪相關影片

反共網紅「陳老師」踢爆一名同樣經營抖音成天發表武力統一台灣言論的中配網紅，在劉振亞被廢止居留許可後，急忙刪除相關影片。（圖翻攝自YT「陳宇鎮」）

2025/03/13 21:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅劉振亞（暱稱亞亞）在抖音擁有超過44萬人追蹤，時常鼓吹武統台灣等言論，被移民署廢止依親居留許可，據悉還有其他涉武統言論中國籍配偶被約談。曾親歷中共打壓的反共網紅「陳老師」陳宇鎮近日再踢爆同樣經營抖音、成天發表武統言論的中配網紅，在劉振亞被廢止居留許可後，急忙刪除相關影片；「陳老師」譏諷，這些人「假愛國」，根本就是為了騙小粉紅的流量。

劉振亞在抖音發布的影片充斥武統言論，大肆宣揚中共強大武力、台灣對抗中國如同「螳臂擋車」等，還灌輸小孩「祖國強大」思想，讓小孩多次出現在鏡頭前跟著高喊「收復台灣」。移民署接獲檢舉，4日通知劉女到陳述意見，11日宣布依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，依相關規定，5年不許可再申請依親居留。

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不只劉振亞，中配「恩綺」和「小微」也常在抖音平台宣揚「台灣是中國的一部分」、「祖國統一勢不可擋」等紅統言論被檢舉，移民署已分別約談，近期依照相關程序調查處置。

這起事件引發台灣各界熱議，反共網紅陳宇鎮昨晚（12日）發布影片踢爆，還有一名和劉振亞一樣成日鼓吹武力統一的中配網紅被台灣政府給漏掉，而且她發表的恐嚇性言論不亞於劉振亞。這名中配來自貴州省，在抖音成立頻道「台灣省夫婦三個孩子」，擁有超過14萬人追蹤，過去發過「台灣跨年夜大家不敢出門，因為還剩幾小時就統一」、「解放軍圍台軍演，台灣人活得心驚膽戰，躲在家不敢出門」等影片，甚至讓自己3個小孩露面對著鏡頭說自己是「中國台灣人」、「台灣快點回家，跟大陸一樣強大，一樣有錢，我們要回大陸」。

陳宇鎮指出，劉振亞被廢止依親居留許可的消息曝光後，「台灣省夫婦三個孩子」這個頻道就將過去曾經高喊武統的影片都刪除，連同表態「兩岸一家親」的影片也一併下架。陳宇鎮接著說，現在台灣針對的是散布恐嚇性、支持武力統一台灣的言論，而不是政治立場或文化層面認同兩岸一家親、自己是中國人這類的表述，「（該名中配）連這個認同都要刪掉，很顯然他們這個愛國的份量很低嘛！就是為了流量嘛！妳真的愛國，怎麼連這種沒有涉及恐嚇的內容妳都要刪掉？」

「我覺得真的很好笑，妳們這些人不是說妳愛國嗎？在沒有被處理之前，沒有被約談之前呢，還說什麼身正不怕影子斜啊，台灣政府儘管來，那現在開始調查了，妳就開始做賊心虛了，妳是真的愛國嗎？這種人我分析就2種狀況，第一呢就是為了流量和利益，第二就是從小接受那樣的思想教育，長期在那種環境洗腦之下的自發行為。」

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