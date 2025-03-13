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    警局內驚爆命案！「頭號嫌犯」躲現場偷看 網喊：牠是無辜的

    加州警局內的猩猩娃娃遭攻擊，警員在犯罪現場調查，鎖定在後面偷看的撫慰犬奶油是頭號嫌犯。（圖擷取自City of Roseville,California Police Department臉書）

    加州警局內的猩猩娃娃遭攻擊，警員在犯罪現場調查，鎖定在後面偷看的撫慰犬奶油是頭號嫌犯。（圖擷取自City of Roseville,California Police Department臉書）

    2025/03/13 23:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州警局內驚傳命案！一隻猩猩絨毛娃娃遭攻擊，棉花散落。警員很快鎖定嫌疑犯是警局內的撫慰犬「奶油（Butter）」。貼文曝光後，許多網友都替奶油發聲，「奶油是無辜的」！

    「加州羅斯威爾警察局」（City of Roseville,California Police Department）昨天在臉書發文貼出一起離奇的「辦公室命案」。警員撞見一隻猩猩娃娃倒在地上，周遭還有它散落出來的棉花，顯然它受到激烈攻擊。

    警員還原案發現場，將娃娃倒地的位置標示出來，拍照蒐證。沒想到，從照片中意外看到警局內的撫慰犬奶油躲在辦公桌後面虎視眈眈看著，警方很快將它列為頭號嫌犯，釐清犯案動機。

    貼文曝光後，網友紛紛替奶油發聲，「它是無辜的！！」、「奶油是無辜的，我們當時在咖啡廳聊天」、「奶油當時跟我一起出去買食物給流浪貓們。牠不僅是無辜的，還是我們社區裡的優秀成員！」、「我代表奶油，它目前的辯護是『無罪』，並正在等待DNA唾液測試結果」。

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