黃國昌：賴清德國情報告若不能質詢 「在總統府開記者會就可以了」

民眾黨立委黃國昌（左）對憲法法庭的判決失望。（記者翁聿煌攝）

2024/10/26 16:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕立委黃國昌今受訪表示，關於聽取總統國情報告、聽取行政院官員報告與質詢、人事同意權、調查權及聽證會、藐視國會罪等五項法案釋憲，憲法法庭25日的判決令人失望。他指出，總統賴清德到立院國情報告，國會要針對國家大政方針和重要政策議題討論，憲法法庭都認為是違憲，他來立院就沒意義，想講什麼就講什麼，「在總統府召開記者會就可以了」。

黃國昌今天到新北市三峽區參加民眾黨新北市黨部舉辦的「北大哈囉WIN」萬聖節親子活動，他指出，邀請賴清德到立法院進行國情報告，是件非常嚴肅的事情，民眾黨提案邀請賴清德到立法院國情報告，是為協助賴清德實現在總統競選對選民所做承諾，沒想到憲法法庭對總統的保護呵護備至，現在已看不出是賴清德躲在憲法法庭後面，想要幫自己的競選承諾跳票；還是憲法法庭自甘成為總統跳票的擋箭牌？

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黃國昌說，他相信台灣人期待的是重承諾的總統，到立院進行國情報告，而且接受立委提出建議，如果賴清德心裡想的是，如同憲法法院所允許他的，愛講什麼就講什麼，國會要針對國家大政方針和重要政策議題討論才邀請他來，如果憲法法庭都認為是違憲的話，賴清德來立院就沒什麼實際的意義，賴清德想講什麼「在總統府召開記者會就可以了」。

黃國昌批評，國會的調查權，被民進黨所組成的綠色大法官徹底閹割，那民進黨要推出的國會改革法案是什麼呢？是否還符合過去民進黨10年、20年來，對於國會改革他們所高舉的理想嗎？還符合過去不斷在推國會改革，希望建立國會聽證調查制度的有識之士，心中所想的國會改革嗎？

黃國昌說，憲法法庭認為，行政官員到國會接受質詢時公然說謊，不可以處罰，處罰的話就是違憲，請問這是那門子的民主憲政？這樣子的憲法判決，相信絕大多數的台灣人民對不會認同；接下來可能要被改革的，恐怕是由民進黨組成的這些綠色大法官。

黃國昌說，7名大法官在自己任期快卸任前夕，對台灣的民主憲政，對國會調查權做出這種災難性的判決，這絕對是種不負責任的做法，闖了一個這麼大的禍，然後甩身就走，留下要收拾的爛攤子，是接下來所有的台灣人，以及下一代，共同去承受面對的。

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