柯文哲延押黃國昌稱押人取供 林智群：現在不是包青天時代

台北地檢署昨向台北地院聲請延押民眾黨主席柯文哲，民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌批評，北檢押人取供追殺在野黨主席。律師林智群質疑，一堆金主或匯款人被找去北檢問話，證明了阿北確實有收到很多錢，而且民眾黨帳上沒有這些款項。（資料照）

2024/10/26 11:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對京華城容積率弊案，台北地檢署昨向台北地院聲請延押民眾黨主席柯文哲、前北市副市長彭振聲。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌批評，北檢押人取供追殺在野黨主席，批總統賴清德追殺政治對手。律師林智群今發文質疑，黃國昌說沒證據北檢還要繼續押人取供喔？但他強調「沒有『沒有證據』這個事情，一堆金主或匯款人被找去北檢問話，證明了阿北確實有收到很多錢，而且民眾黨帳上沒有這些款項。」

律師林智群在臉書發文指出，從黃國昌最近的言論，可以知道民事訴訟跟刑事訴訟是多麼隔行如隔山，他諷刺黃國昌「民事訴訟法學者講刑事訴訟時有多好笑，法律人從政之後，忘掉的法律專業有多少」。

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林智群也指出，「北檢最近對阿北要『聲請』延押，黃國昌說沒證據北檢還要繼續押人取供喔？」林智群對此表示「首先沒有『沒有證據』這個事情，一堆金主或匯款人被找去北檢問話，證明了阿北確實有收到很多錢，而且民眾黨帳上沒有這些款項」、「至於那個錢是政治獻金？（這樣也有漏申報問題），還是有對價關係的賄賂？是地檢署要去證明的」。

林智群也質疑，黃國昌說「押人取供」，但決定押人的，是「法院」，不是地檢署，他也酸黃國昌「靠背地檢署幹嘛？黃國昌那個時代的法條，檢察官就可以押人，法條修改了，他可能不知道」。

林智群也批評，黃國昌向賴總統喊話放人，「更是莫名其妙」，並強調「現在不是包青天時代，總統也不是皇帝可以干預司法，黃國昌喊這個冤，我還以為現在是一百年前大清王朝，不然怎麼會有這種攔轎喊冤的事情發生呢？」

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