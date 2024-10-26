與時力主席王婉諭參加同場論壇 蔡壁如撇清尋求外援

「台灣新頁論壇：地方創生・政發生」研討會在台中市秋虹谷登場。（記者張軒哲攝）

2024/10/26 11:42

〔記者張軒哲／台中報導〕「台灣新頁論壇：地方創生・政發生」研討會今日上午在台中市秋虹谷登場，台中市府有給職顧問蔡壁如否認是要尋求外援合作。時代力量黨主席王婉諭受訪指出，政黨之間合作是非常重要的，異中求同，競爭又合作，但台灣近年來政黨衝突逐漸升高，非常可惜。

「台灣新頁論壇：地方創生・政發生」研討會今日邀請對地方創生有熱情之社會人士，一同為地方創生發展尋找新的可能。王婉諭、王麗萍、鍾凱勳、蔡壁如、陳仕賢等第三勢力政黨、地方創生與文史工作者等人與會。

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王婉諭受訪時，媒體詢問是否為小黨合作的起手式，她表示，參加論壇不至於是小黨合作，至少能夠開啟對話，讓更加理性探討公共事務。

蔡壁如受訪表示，大選完後民進黨繼續執政，賴清德總統的風格一直是意識型態，比如立法院第一會期立委職權行使法，三讀通過後他也不遵守，昨天憲政法庭作了解釋，選舉後第三勢力仍占多數百姓，大家關心民生經濟問題。

蔡壁如說，朋友成立新頁論壇，透過論壇定期討論民生經濟問題，此論壇和意識比較無關，對台灣年輕人和下一代有關係，少子化和老年化問題，不要在意識型態上打轉，她與王婉諭有許多觀念不一樣，對所有社會年輕人關心議題大家有共識，她不排斥和對方站同一個論壇上。

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