綠黨團籲韓國瑜召集國情報告協商 黃國昌：大法官宣告舊條文也違憲

針對民進黨團拋出請立法院長韓國瑜儘速召集協商總統國情報告，黃國昌指出，由民進黨所組成的綠色大法官宣告，要求總統國情報告的舊條文也違憲。（資料照）

2024/10/27 16:57

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今（27）日在北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集結宣講活動，民眾黨團總召黃國昌受訪表示，現在由賴清德領導的獨裁政府，即使萬聖節不用變裝，台灣也上演各式各樣的鬼故事；針對民進黨團拋出請立法院長韓國瑜儘速召集協商，黃國昌指出，由民進黨所組成的綠色大法官，也宣告要求總統國情報告的舊條文違憲，呼籲綠委回去好好看憲法法庭的判決。

民眾黨主席柯文哲因涉京華城開發弊案遭羈押，由於羈押期限將屆，台北地檢署上週已向法院聲請延羈。黃國昌質疑，賴在16年前面對陳水扁案，說有證據就起訴，說不應該押人取供，說押人取供是侵害人權。柯2個月前放棄抗告表示全力配合調查，結果2個月後，檢方拿不出像樣的證據起訴，還要繼續延押，「賴清德會不會雙標的太厲害了？這個就是你要帶給台灣的民主法治嗎？」

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對於民進黨立委吳思瑤指他是「違憲新三寶」，黃國昌表示，吳作為一名立委，自我角色認知錯亂，當大法官宣告官員在立法院可以公然說謊，吳作為立法院的成員之一，居然完全沒有任何感覺，將自己貶為賴政府立法局的成員。他批評，民進黨立委拿到權力後，背棄自己過去的理想與主張，只是為了鞏固賴清德所打造的綠色新政權，他感到非常的遺憾。

被問及協商賴清德國情報告的態度，黃國昌指出，這次大法官宣告違憲的範圍，不是只有修正後的條文，修正前的「立法院職權行使法」第15條之2第1項，「立法院經過委員提議，程序委員會要排定時程，邀請總統來立法院進行國情報告的這一項」，由民進黨所組成的綠色大法官，他們自己都宣告違憲。

黃國昌表示，民進黨立委與其在媒體上面噴口水，不如冷靜下來，回去好好看一下憲法法庭的判決，連賴清德當立委時所通過的條文都被宣告違憲。

至於外傳民眾黨代表選舉分成「地方派」和「夫人派」，黃國昌回應，民眾黨從上到下只有一派，就是為了要讓台灣成為一個能夠實踐人民的意志，真正能夠讓人民過好生活，民眾黨是一個履行政見對人民負責的政黨，全黨上下一心，會繼續為了實現台灣的公平正義而努力。

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