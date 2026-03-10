距核彈只差一步！IAEA：伊朗武器級濃縮鈾仍藏在伊斯法罕

國際原子能總署署長葛羅西9日證實，伊朗近半濃度高達60%的濃縮鈾可能仍儲存在伊斯法罕的龐大隧道中。（路透資料照）

聯合國原子能監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）9日證實，伊朗近半濃度高達60%的濃縮鈾可能仍儲存在伊斯法罕（Isfahan）的龐大隧道中，其距離武器級濃縮鈾僅一步之遙。

路透報導，伊斯法罕的隧道是去年6月以色列和美國對伊朗核設施發動攻擊過程中，唯一沒有受到嚴重破壞的目標。外交界普遍認為伊斯法罕曾被用來儲存60%的濃縮鈾，國際原子能總署上月在提交給聯合國的報告中證實了這點，但並未說明具體數量。

國際原子能總署估計，以色列在6月發動首波攻擊時，伊朗擁有440.9公斤的60%濃縮鈾。按照國際原子能總署的標準，如果進一步濃縮，這些濃縮鈾足以製造10枚核彈。

國際原子能總署署長葛羅西9日在巴黎告訴記者：「我們認為，在我們上次檢查前，伊斯法罕擁有略多於200公斤，甚至可能更多一些的60%濃縮鈾。」

葛羅西說，庫存主要存放在伊斯法罕，其他地點的庫存則可能已被銷毀。他說：「人們普遍認為這些材料仍然在那裡。我們沒有看到任何材料可能已被轉移的跡象，而且不僅是我們，所有透過衛星和其他方式觀察該設施的人們都沒有看到。」

去年6月襲擊事件以來，伊朗拒絕向國際原子能總署通報其濃縮鈾的狀況與下落，也不允許國際原子能總署的監督人員返回已被炸毀的相關設施。

目前已知伊朗此前運作中的3座鈾濃縮工廠，其中2座位在納坦茲（Natanz），另1座位在福爾多（Fordow），均於去年6月被摧毀殆盡或遭嚴重破壞。葛羅西9日說：「納坦茲也存有一定數量的60%濃縮鈾，我們相信其仍放在那裡。」

