北市女警產後血崩亡家屬質疑診所延誤送醫 28日將解剖查明死因

台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯，本月18日在新北三重某婦產科診所自然產後發生血崩，經兩次轉院搶救，仍於20日凌晨因失血過多不治，家屬無法接受喜事變喪事，懷疑診所當下疑似延遲通知119送醫。（資料照）

台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯，本月18日在新北三重某婦產科診所自然產後發生血崩，經兩次轉院搶救，仍於20日凌晨因失血過多不治，家屬無法接受喜事變喪事，懷疑診所當下疑似延遲通知119送醫，已報請司法相驗，想要還原整個過程並釐清有無疏失，檢方排定28日解剖查明死因，家屬也向衛生局申請調解。

據了解，陳芊雯當天在診所生產後出現無法止血情況，先被轉送至新北市立聯合醫院，院方評估無法處理後，再轉送台北馬偕醫院，歷經1天搶救仍回天乏術，甚至來不及見愛女「安安」一面，而「安安」也因身體狀況不穩、腦部缺氧受損，目前仍在新生兒加護病房接受治療與觀察。

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陳芊雯於2016年投入警職，起初在台北市警局勤務指揮中心服務，2021年調派至中正一分局行政組與督察組，她工作表現認真盡責，不僅是長官最放心的好幫手，更曾肩負正副總統常規維安特勤的重任，在同事眼中，她總是帶著溫暖善良的彎彎笑眼，是大家心中讓人感到安心的可靠依靠。

面對這位溫暖女孩的驟逝，親友與同僚震驚萬分，為不讓陳芊雯的家境雪上加霜，同事們自發性在內部網站寫下追悼文並發起募款，盼能資助女嬰平安成長至18歲成年。

中正一分局指出，消息傳出後已有許多外界善心人士致電並寄發小額善款，替警察注入無限暖意，為完整整個行政合法程序，警方暫時關閉收款帳戶，將待協助家屬設立「安安」專屬信託專戶，預計將待銀行7個工作日後，警方會再行對外公佈專屬帳戶，一般民眾可再行匯入善款，以達到日後專款專用和管理的透明。

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