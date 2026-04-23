台中商銀爆36億洗錢黑洞！6高層「一個拉一個」開綠燈 淪地產大亨詐團內鬼

檢調分三波搜索多家台中商銀分行與相關據點。（記者許國楨攝）

台中商業銀行驚爆有分行高層涉與詐欺、博弈集團勾結，形成龐大洗錢網絡，檢調追查發現，一名中部地產公司洪姓負責人為隱匿不法所得，竟長期滲透銀行體系，透過層層關係拉攏分行經理與襄理「一個拉一個」加入，讓原本應把關資金流向的銀行反成犯罪資金的中繼站，金流規模高達36億元，震撼金融圈。

台中地檢署今天指出，該集團運作手法縝密，先以虛設公司名義成立多家空殼企業，再由銀行內部主管協助快速開設帳戶，甚至違規提高轉帳額度，讓鉅額資金得以短時間內頻繁流動，更誇張的是，當系統觸發疑似洗錢警示時，涉案人員竟刻意延遲通報，或消極不作為，使異常交易得以持續進行，形同為詐騙與博弈資金「開綠燈」。

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經查，洪男之萬里地產開發公司參與詐欺與博弈集團犯罪，為了洗錢，積極滲透進入銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行經理張男、苗栗頭份分行經理莊男、中正分行經理黃男、北屯分行經理姚女、中正分行襄理陳女、北屯分行襄理蘇女加入，由洪示6人，從2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶。

調查顯示，該集團利用至少12家無實際營運的企業帳戶，作為資金進出管道，將詐欺所得與賭博金流層層轉移，迅速掩飾來源與去向，藉此規避查緝，總計洗錢金額達到36億元，專案小組採「以金流追帳戶、以帳戶追主管」，分三波搜索多家分行與相關據點，查扣涉案人名下存款、不動產等資產約2億元，瓦解這條橫跨銀行內外的洗錢鏈。

中檢表示，已針對涉案地產負責人洪姓男子及多名銀行主管提起公訴，依加重詐欺、洗錢、違反銀行法、賭博及偽造文書等罪起訴移審，並建請法院對洪男及分行經理莊男、黃男持續羈押，以利後續審理與追查不法金流。

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