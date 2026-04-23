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    首頁 > 生活

    揪心！女警產後血崩亡 姪女白沙屯媽祖進香背牌「保佑姑姑清醒」

    2026/04/23 17:56 即時新聞／綜合報導
    陳芊雯姪女進香求白沙媽保佑。（「屁昂絲玩什麼」授權提供）

    陳芊雯姪女進香求白沙媽保佑。（「屁昂絲玩什麼」授權提供）

    北市警中正一分局女警陳芊雯日前產下一女後，因失血過多不幸猝逝。一名活動攝影師4月19日在白沙屯媽祖徒步進香回到通霄那天，遇到疑似陳芊雯姪女，揹著請求媽祖保佑陳芊雯早日清醒的紙牌。她將當天照片PO出後，讓網友看得相當揪心。

    台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯，在4月18日迎來女兒誕生，但是她卻在生產後因失血過多，陷入意識不清，經急救一天，於4月20日凌晨不幸離世，甚至來不及見女兒一面。消息一出，同僚感到相當震驚，也私下發起募捐，希望能照顧陳芊雯的家庭。

    活動攝影師粉專「女王駕到 屁昂絲玩什麼」今日發文分享，4月19日白沙屯媽祖徒步進香回到通霄那天，他們拍到一名女童揹著寫著「親愛的媽祖，請您保佑我的小姑姑陳芊雯跟表妹能早日清醒，平安健康」的紙牌。

    粉專指出，板子上的字很簡單，但看了心很酸。願白沙屯媽祖大慈大悲，保佑陳芊雯之女，能夠平安健康長大。網友們也紛紛留言表示：「看到小小年紀就這麼懂事的小朋友就很心疼」、「都會好起來的」。

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