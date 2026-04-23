砲轟武器出口「顛覆和平」 小泉進次郎1句KO日共議員全場笑翻

日本防衛大臣小泉進次郎。（法新社資料照）

日本政府近日修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，為長期嚴格限制武器出口的防衛產業政策帶來重大轉變，引發日本與國際社會高度關注。針對最新武器出口政策，日本共產黨議員在國安會議期間，搬出日媒《朝日新聞》民調砲轟執政黨無視反戰主流民意、強行推動該政策，不過相關數據與說詞，卻被防衛大臣小泉進次郎當眾打臉。

綜合日媒報導，21日的內閣會議和國家安全保障會議，共產黨參議員山添拓因日本武器出口政策，與小泉進次郎展開激烈交鋒。山添拓指出，這項政策廢除原本限制殺傷性武器出口的「5類型」規範，還讓過去被日本憲法不得持有的長程飛彈，都可能成為出口對象，怒批這是從根本上，顛覆戰後日本作為和平國家的發展路線。

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山添拓還引用《朝日新聞》民調數據，聲稱高達67%的日本民眾反對這項政策上路，僅有約25%贊成，質疑日本政府無視多數民意，強行推動新政策。對於山添拓的指控，小泉進次郎立即回應指出，民調結果有很多種，像《讀賣新聞》在該議題的調查，顯示40%贊成、48%反對，若觀看不同世代，「現役世代」反而有較多支持聲音。

小泉進次郎表示，他並不會過度深入討論單一民調，接著提到山添拓的各種尖銳指控中，再度搬出了「飛彈」來舉例，對此吐槽說：「共產黨一直以來很喜歡談論飛彈，甚至還有『飛彈列島』這樣的說法」，發言一出，議會場現場瞬間傳出明顯笑聲，坐在山添拓身旁的外務大臣茂木敏充，臉上甚至當場露出非常愉悅的笑容。

山添拓則為此在座位上出聲反駁，斥責小泉進次郎發言與他的質詢問題無關，不過被小泉進次郎強硬回應指出，兩者確實有關聯，並以此展開進一步說明。小泉進次郎表示，他近期訪問澳洲，期間2國人員討論議題的並非飛彈，而是將日本「最上級」護衛艦的升級型進行技術移轉，並透露澳洲之所以選擇這艘日本護衛艦，是看中它的「人力需求較低」與「具備匿蹤性能」，認為有助於區域和平與穩定。

小泉進次郎強調，政府之後會逐一對外說明相關政策，並表示為打造對日本有利的安全保障環境，已決定廢除防衛裝備移轉的5類型限制，同時仍會維持嚴格審查與妥善管理。山添拓等到小泉進次郎發言結束後，先對小泉進次郎多次在質詢時「譏諷共產黨」的發言表達強烈不滿，要求他停止這類發言，接著指出，即便小泉進次郎引用了《讀賣新聞》民調，其數據仍顯示反對這項政策的人占大多數。

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