砲轟武器出口「顛覆和平」 小泉進次郎1句KO日共議員全場笑翻

砲轟武器出口「顛覆和平」 小泉進次郎1句KO日共議員全場笑翻2026/04/23 16:15 即時新聞／綜合報導
日本防衛大臣小泉進次郎。（法新社資料照）
日本政府近日修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，為長期嚴格限制武器出口的防衛產業政策帶來重大轉變，引發日本與國際社會高度關注。針對最新武器出口政策，日本共產黨議員在國安會議期間，搬出日媒《朝日新聞》民調砲轟執政黨無視反戰主流民意、強行推動該政策，不過相關數據與說詞，卻被防衛大臣小泉進次郎當眾打臉。
綜合日媒報導，21日的內閣會議和國家安全保障會議，共產黨參議員山添拓因日本武器出口政策，與小泉進次郎展開激烈交鋒。山添拓指出，這項政策廢除原本限制殺傷性武器出口的「5類型」規範，還讓過去被日本憲法不得持有的長程飛彈，都可能成為出口對象，怒批這是從根本上，顛覆戰後日本作為和平國家的發展路線。
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山添拓還引用《朝日新聞》民調數據，聲稱高達67%的日本民眾反對這項政策上路，僅有約25%贊成，質疑日本政府無視多數民意，強行推動新政策。對於山添拓的指控，小泉進次郎立即回應指出，民調結果有很多種，像《讀賣新聞》在該議題的調查，顯示40%贊成、48%反對，若觀看不同世代，「現役世代」反而有較多支持聲音。
小泉進次郎表示，他並不會過度深入討論單一民調，接著提到山添拓的各種尖銳指控中，再度搬出了「飛彈」來舉例，對此吐槽說：「共產黨一直以來很喜歡談論飛彈，甚至還有『飛彈列島』這樣的說法」，發言一出，議會場現場瞬間傳出明顯笑聲，坐在山添拓身旁的外務大臣茂木敏充，臉上甚至當場露出非常愉悅的笑容。
山添拓則為此在座位上出聲反駁，斥責小泉進次郎發言與他的質詢問題無關，不過被小泉進次郎強硬回應指出，兩者確實有關聯，並以此展開進一步說明。小泉進次郎表示，他近期訪問澳洲，期間2國人員討論議題的並非飛彈，而是將日本「最上級」護衛艦的升級型進行技術移轉，並透露澳洲之所以選擇這艘日本護衛艦，是看中它的「人力需求較低」與「具備匿蹤性能」，認為有助於區域和平與穩定。
小泉進次郎強調，政府之後會逐一對外說明相關政策，並表示為打造對日本有利的安全保障環境，已決定廢除防衛裝備移轉的5類型限制，同時仍會維持嚴格審查與妥善管理。山添拓等到小泉進次郎發言結束後，先對小泉進次郎多次在質詢時「譏諷共產黨」的發言表達強烈不滿，要求他停止這類發言，接著指出，即便小泉進次郎引用了《讀賣新聞》民調，其數據仍顯示反對這項政策的人占大多數。
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小泉「共産党さんミサイルが大好きなので」
茂木外相「wwww」
小泉「ミサイル列島とか言われてますけど」
山添「関係ないですよ」
小泉「いや関係あります。今回私がオーストラリアに行って話してきたのはミサイルではなく護衛艦の移転」… pic.twitter.com/HfewPdxk7t