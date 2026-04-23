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    首頁 > 社會

    確定逃死！梁育誌性侵勒斃馬國女大生無期徒刑定讞

    2026/04/23 16:38 記者張文川／台北報導
    長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭梁育誌性侵殺害，無期徒刑定讞確定逃死。（取自臉書、本報資料照，本報合成）

    長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭梁育誌性侵殺害，無期徒刑定讞確定逃死。（取自臉書、本報資料照，本報合成）

    男子梁育誌性侵、勒殺長榮大學馬來西亞鍾姓女大學生，法院曾經三度判處死刑，但經最高法院二度撤銷發回，高等法院高雄分院更二審今年1月29日認定梁男並非預謀殺人，難以認定是情節最重大之罪，且有教化、矯治可能，依殺人罪改判無期徒刑、褫奪公權終身，並依另起犯意的強盜罪判處8年有期徒刑，合併應執行無期徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴，無期徒刑定讞，梁育誌確定逃死。

    台南市長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生，2020年10月28日晚間返回住處途中，遭高雄市阿蓮區男子梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後勒死，棄屍阿蓮山區。

    法院一審、二審均判梁男死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審仍判處死刑，是憲法法庭2024年9月20日「憲判8號」判決，限縮判處死刑判決的條件後，更審仍判處死刑的首例：但上訴後，最高法院認為應依數罪分論併罰，且梁男可能是計劃性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人，犯意有待釐清，撤銷發回高雄高分院，進入更二審。

    更二審今年1月29日宣判，認定梁男原本的犯罪計畫僅是劫財劫色，犯案時選擇的犯罪工具，是以麻繩打成上吊結，犯案時第一次收緊繩圈後，因鍾女反抗呼叫，超出梁原本的預期，梁擔心被發現且氣憤，主觀犯意始提升至殺人的直接故意，痛下殺手而第二次收緊繩圈殺鍾女，難以僅憑梁男預先持麻繩打成上吊結，就認定梁預謀或事前即已決定殺害鍾女。

    更二審認定，既然不是事前預謀計畫殺人，則犯案手段固然相當殘忍，但基於慎刑考量，經客觀比較判斷後，尚難以認定梁男犯行已該當「情節最重大之罪」。

    更二審並依據凱旋醫院、嘉南療養院對於矯治教化可能性、降低再犯的社會復歸可能性及量刑的鑑定，以及醫師、心理師及教誨師意見，認定若施以長期監禁，輔以心理治療措施及監所內輔導教化，當可促梁深入反省並改善更生；且無期徒刑須執行25年以上，且有悛悔實據才得假釋出監，尚無剝奪生命而與社會永久隔離的必要，故改判量處無期徒刑。

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