日本修改「防衛裝備移轉三原則」 允許出口具殺傷力武器

日本政府今修改「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，廢除「五類型」限制，原則上將允許出口具有殺傷能力的武器。圖為最上級護衛艦。（法新社）

日本武器出口政策出現重大轉變，日本政府今日（21日）在內閣會議和國家安全保障會議上修改「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，廢除過去僅限於「救難」與「運輸」等用途的「五類型」限制，原則上將允許出口具有殺傷能力的武器。

綜合日媒報導，日本政府今日在內閣會議以及書面形式召開的國家安全保障會議（NSC）閣僚會議中，修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針並最終通過。在修訂過後的運用方針中，廢除包括救難、運輸、警戒、監視、掃雷在內的「5類型」規定，且具備殺傷能力的「武器」原則上可以「移轉」。

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至於武器是否可移轉，則交由國家安全保障會議針對個案進行審查，而做為制衡措施，「移轉對象」限定為和日本簽訂裝備出口相關協議的國家。此外，原則上禁止向正在發生戰鬥的國家出口武器，但若是有「基於安全保障上的必要性且存在特殊情況」，則可以例外允許。

此次修訂原則也代表日本生產的護衛艦、飛彈等具備殺傷力的武器轉移在原則上成為可能，象徵日本安全保障政策的一大轉變。

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