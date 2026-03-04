跳針狂問「日本飛彈部署位置」 小泉進次郎1句話KO共產黨議員

日本防衛大臣小泉進次郎。（資料照，歐新社）

美國與以色列聯手轟炸伊朗，使用的軍事武器種類與消耗情況引發各國關注。日本共產黨議員今（4）日在眾議院預算委員會質詢時，追問防衛大臣小泉進次郎日本政府提供給美國的飛彈下落，還多次拿《聯合國憲章》跳針要求公開飛彈實際部署位置，小泉則以國安理由拒絕說明細節，更當場反嗆：「共產黨似乎一直很關心飛彈。」

綜合日媒報導，日本眾議院預算委員會今日上演一段質詢攻防戰，在社群平台吸引大批網友熱議。共產黨議員辰巳孝太郎向小泉進次郎提出質詢，指出日本政府依據2023年12月修訂的《防衛裝備移轉三原則》運用指針，在去年將日本自衛隊持有的「愛國者」（Patriot）飛彈移轉給美國，要求小泉進次郎回答這批飛彈的下落。

請繼續往下閱讀...

對此，小泉進次郎先是說明，《防衛裝備移轉三原則》對於「授權生產」（license production）的這類產品，只要依照授權來源國的要求，即使是完成品也可以進行移轉。小泉進次郎指出，日本政府是在美國要求的情況下進行轉移，並已確認相關裝備不會再轉交給美國政府以外的對象，同時有助於強化日美同盟及維護印太地區安全。

辰巳孝太郎不滿意小泉進次郎的說明，繼續追問飛彈下落，並質疑美國因支援烏克蘭而出現飛彈庫存不足，因此日本政府提供的飛彈很可能被部署到中東地區，並被用於應對伊朗局勢。辰巳孝太郎進一步痛批，此次美軍對伊朗發動的軍事攻擊，已明確違反了《聯合國憲章》，並斥責日本政府拒絕正面回答飛彈具體位置，以及未建立掌握武器實際使用情況的機制，恐怕會助長國際衝突，強烈反對日本政府推動擴大武器出口政策。

對於辰巳孝太郎一再追問飛彈目前所在位置，甚至搬出《聯合國憲章》提出質疑，小泉進次郎當場回應：「共產黨的各位似乎一直都對飛彈很感興趣，之前也有人提到過『飛彈列島』之類的說法。」接著強調，從提升日美同盟嚇阻力與應對能力的角度來看，日本政府不對外公開已提供武器的具體運用與部署情況，是理所當然的。

辰巳孝太郎仍不死心，持續提出日本政府是否掌握這些飛彈被部署在哪支美軍部隊等質疑。小泉進次郎則再次重申，日美之間已簽訂《日美相互防衛援助協定》（MDA協定），該協定規定美國政府若要將裝備轉移給其他國家，必須事先取得日本政府同意，並強調相關裝備不會以違反《聯合國憲章》的方式使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法