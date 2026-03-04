川普下個目標金正恩？爆美國早想過要打擊北韓

川普是否會對金正恩動手，引發外界討論。（法新社資料照）

美國聯手以色列攻擊伊朗，第一時間精準斬首統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。南韓議員安哲秀表示，一旦伊朗問題解決，美國「下一個目標就是北韓」，可能以武力下架金正恩政權。他還提到，南韓負責執行「斬首行動」的部隊第707特殊任務團，在2017年曾和美國聯合演習，進行「對平壤高層進行斬首行動」，曾讓金正恩曾因恐懼而減少公開活動。

安哲秀今日在臉書發文指出，從生擒委內瑞拉總統馬杜羅開始，美國現在正以武力為手段影響全球政治，北韓已無法置身事外，因為一旦伊朗問題解決，下一個目標就是北韓。「未來可能不再只是口頭上的去核化，而是包含武力更換金正恩領導階層。」

請繼續往下閱讀...

安哲秀表示，南韓負責直接執行「斬首行動」（Decapitation Strike）的部隊第707 特殊任務團，2017年曾與美軍進行「對平壤高層進行斬首行動」的聯合演習，當時還讓金正恩嚇到減少公開活動，並瘋狂僱用海外情報人員試圖刺探相關訊息。

然而，因為南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴後，707特殊任務團進入國會大廈，導致該部隊在南韓聲譽大降，自那天以後，申請自願退役與停職的人數達到了近期最高峰。

安哲秀呼籲，應盡速重建這支部隊「能迅速清除北韓領導部的韓國最精銳部隊」，以及「在緊急時刻於最危險之處完成最艱鉅任務的核心戰力」的地位，唯有當707特殊任務團具備完善的戰鬥力時，南韓手中才握有施壓北韓的軍事籌碼；也唯有如此，才能掌握軍事壓制或開啟對話窗口的主導權。

美軍早想動手？專家分析動武難度

根據《韓國時報》報導，美國智庫韓美經濟研究所（KEI））局長金艾倫（Ellen Kim）昨（3日）在一場論壇中指出，考量到平壤擁有的核武、與中俄的關係，及與南韓和日本的地理鄰近性，美國總統川普若要考慮對北韓採取軍事選項，其難度將「大幅提升」。

她表示：「我認為伊朗與北韓截然不同。首先，北韓確實擁有核武。因此，美國實際採取軍事選項的風險要高得多，此外，北韓背後還有中國與俄羅斯。因此我認為這在戰略上⋯⋯也是一項風險極高的行動。而且南韓與日本就在北韓核武與軍事威脅的眼皮底下。」

她也補充，美國前總統柯林頓早在1994年就曾考慮對北韓進行打擊，當時就遭到時任南韓總統金泳三反對。當時美軍評估，軍事行動恐造成大量韓國人死亡。「我認為對川普總統而言，考慮對北韓動武的難度會大得多，」她說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法