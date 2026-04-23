台鐵新左營車站男廁驚見偷拍針孔！高鐵公司證實是員工所為

高鐵左營站、台鐵新左營站是雙鐵共構車站。（記者吳亮儀攝）

台鐵新左營站男廁小便斗被發現裝設針孔攝影機，竟是高鐵公司員工所為，目前已經報警、由鐵路警察偵辦中，恐上千名男性受害。

高鐵左營站、台鐵新左營站是雙鐵共構車站。台鐵公司說明，敦翰公司清潔人員在台鐵新左營站北側男生廁所清潔時，發現小便斗上疑似針孔攝影機物，隨即通報站方並報警處理，目前全案由鐵路警察偵辦中。

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台鐵公司表示，為防止類似事情發生，已責成清潔公司與車站人員每週共同於站內廁所實施反針孔檢查，確保使用者安全及隱私，事發至今未有類似情事再發生。

高鐵公司則說明，經查本案為涉嫌員工個人行為，事發地點並非高鐵車站範圍內，高鐵公司也在第一時間偵測高鐵場站範圍內的更衣室、員工廁所，並無發現異狀，特此澄清。

高鐵公司表示，本案目前已進入司法調查階段，高鐵公司獲悉後除積極配合警方偵辦外，也進行內部通報，對涉嫌員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果。台灣高鐵公司重申，訂有「員工行為守則」，明確規範員工涉法事件的懲處標準，並將秉持勿枉勿縱原則，遏止不法行為。

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