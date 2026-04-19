日澳共造軍艦 深化戰略聯盟

日本防衛大臣小泉進次郎（右）與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左）十八日在澳洲墨爾本簽約敲定共同開發新型澳洲海軍艦艇，澳洲計劃向日本三菱重工業公司採購十一艘「最上級」巡防艦的「改良型」，首艘新艦預計二〇三〇年正式加入澳洲服役。（法新社）

日澳簽署國防出口合約

日本與澳洲十八日簽約敲定共同開發新型澳洲海軍艦艇，澳洲計劃向日本三菱重工業公司採購十一艘「最上級」巡防艦的「改良型」，首艘新艦預計二〇三〇年正式加入澳洲服役。此為日本戰後以來最大一筆國防出口合約，日媒直言形同是日本國防產業的一大突破，形同日本未來將出口巡防艦。

採購改良型最上級巡防艦

日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯在澳洲墨爾本舉行會談，兩人登上稍早參與澳洲海軍兩年一度大規模演習「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu）的日本海上自衛隊的「最上級」巡防艦（FFM）「熊野號」（JS Kumano）與簽署「最上級備忘錄」（Mogami Memorandum），確認日澳將以日本海自「最上級」巡防艦為基礎，為澳洲海軍聯合開發新型艦艇。

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日本三菱重工負責為澳洲建造十一艘「改良型」的「最上級」巡防艦，取代老舊、無法抵禦現代飛彈與無人機的澳洲安扎克級（Anzac-class）巡防艦艦隊，其中前三艘將在日本國內製造，預計二〇二九年起開始交船，首艘新艦預計二〇三〇年正式到澳洲海軍服役。根據馬勒斯的說法，稍後的巡防艦將在西澳製造，並以前三艘在日本製造的新艦為基準。

日本戰後最大軍售案

根據日本現行的防衛裝備移轉三原則，禁止出口具有殺傷力的武器，但若以共同開發與生產為目的則不受此限；由於首三艦將在日本國內生產，這份日澳共同開發新建的合約，實際上就是日本對澳洲出口巡防艦的軍售案。

將澳定位為準同盟國

有鑑於日本政府近期將放寬防衛裝備出口規則，小泉在會談後的記者會上暗示，日後將對更多國家出口防衛裝備，「我們將進一步推進防衛裝備轉移」。

小泉與馬勒斯在簽約儀式上皆表示，此番合作有助於深化雙邊國防關係。日本將澳洲定位為「準同盟國」，視為值得重視的印太地區夥伴。據傳日本首相高市早苗可望本月下旬訪問澳洲，小泉此行也有為高市鋪路之意。

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