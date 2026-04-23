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    首頁 > 國際

    美中央司令部：美軍在亞洲海域已要求29艘船隻掉頭或返港

    2026/04/23 16:12 即時新聞／綜合報導
    據消息人士週三透露，美軍近日在印度、馬來西亞及斯里蘭卡附近海域，至少攔截了3艘懸掛伊朗國旗的油輪並強迫其改變航向。（路透社）

    據消息人士週三透露，美軍近日在印度、馬來西亞及斯里蘭卡附近海域，至少攔截了3艘懸掛伊朗國旗的油輪並強迫其改變航向。（路透社）

    美伊戰爭爆發近兩個月，海上對峙戰線已延伸至亞洲海域。據消息人士週三（22日）透露，美軍近日在印度、馬來西亞及斯里蘭卡附近海域，至少攔截了3艘懸掛伊朗國旗的油輪並強迫其改變航向。

    據《路透》報導，儘管目前美伊處於的停火狀態，但雙方在海上的交鋒未曾停歇。根據兩名美國與印度航運消息人士，以及兩名西方海事安全人士說法，美軍近日攔截的船隻包括大型油輪「深海號」（Deep Sea）、「塞文號」（Sevin）以及裝載200萬桶原油的「多麗娜號」（Dorena）。

    美國中央司令部（CENTCOM）在社群平台X上證實，「多麗娜號」因企圖違反封鎖令，目前正由美軍驅逐艦押解航行於印度洋。

    此外，另一艘油輪「德里亞號」（Derya）疑似也遭攔截。據悉，該船原定於印度卸載伊朗原油，但因美國對伊朗原油採購的豁免權於上週日到期而未能完成。中央司令部週三指出，自對伊朗港口實施封鎖以來，美軍已累計要求29艘船隻掉頭或返港。

    雖然美方尚未對所有攔截細節做出正式回應，但伊朗方面週三也宣布，在對數艘試圖離開波斯灣的船隻開火後，已成功扣押兩艘貨櫃船。這也是自戰事爆發以來，伊朗首度傳出扣押船隻的消息，顯示波斯灣及周邊海域的航行安全正持續惡化。

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