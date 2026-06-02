桃園辦國際馬術賽 台灣隊竟稱「中華台北」挨轟 日本遭改名更扯

台灣主辦的馬術國際交流賽，我國代表隊掛的是「Chinese Taipei」，日本隊則是「Japanese」，網上罵聲一片。（圖翻攝自YT:2026 International Equestrian Festival 國際馬術節）

台灣主辦的「2026國際馬術節暨馬場馬術國際交流賽」，上月22日至31日在桃園舉辦，沒想到網友發現交流賽登場當天，我國代表隊掛的是「Chinese Taipei（中華台北）」的牌子，質疑明明是在自家辦比賽，而且也沒有邀請中國，卻自我矮化國格。更扯的是，日本代表隊的牌子居然不是「Japan（日本）」，而是「Japanese（日本人）」，網上罵聲一片。

在桃園龍潭舉辦的2026國際馬術節，主辦單位為台灣國際馬術交流協會，指導單位為桃園市政府體育局。活動最後一天（5/31）舉辦國際交流賽，邀請地主台灣在內，包括日本、南韓、新加坡、泰國、印度、菲律賓和阿拉伯聯合大公國等9個國家，共12位優秀馬術選手共襄盛舉。

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但有網友發現，各國選手列隊時，台灣的領隊人手舉牌子上寫的是「Chinese Taipei」，質疑明明是自家人辦的比賽，而且也沒有邀請中國參加，卻還是自我矮化國格，「本日看到最昏倒！在自己家辦的國際邀請賽用的居然還是中華台北……」除此之外，站在台灣隊旁邊的日本隊，領隊人舉的牌子居然不是「Japan」，而是「Japanese」，讓鄉民直呼傻眼。

有人跳出來幫忙洗地，稱這場交流賽之所以使用「中華台北」，是因為該活動的核心賽事屬於正式的國際體育交流，必須遵循國際運動組織規定的「奧會模式」。但原PO不以為然，直言「一堆人在跟我吵奧會模式，不是欸隔壁Japanese是有遵循奧會模式喔？」

其他網友也紛紛砲轟，「Chinese Taipei隔壁寫Japanese 是蛤？主辦單位不只沒guts還沒用腦？」、「我們為什麼要遵守國際條例？國際又不承認台灣是個國家，那我們遵守屁？」、「真可憐，一堆國家都幫我們拿國旗了，我們國家自己協會捅自己刀子」、「我在我國家辦比賽誰會誰能阻止我掛自己家的東西？」、「台灣人到底要被霸凌多久啊」、「因為是桃園，連日本也被欺負」。

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