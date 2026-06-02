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    首頁 > 政治

    桃園國際馬術賽挨轟矮化 體育局：撤回今年補助

    2026/06/02 21:19 記者謝武雄／桃園報導
    台灣國際馬術交流協會官網發出聲明，馬術比賽使用中華台北，是希望列入FEI系列賽事。（摘自台灣國際馬術交流協會官網）

    台灣國際馬術交流協會官網發出聲明，馬術比賽使用中華台北，是希望列入FEI系列賽事。（摘自台灣國際馬術交流協會官網）

    首次上稿 21:19
    更新時間 21:26

    「2026國際馬術節暨馬場馬術國際交流賽」，上月22日至31日在桃園市龍潭區舉辦，網友發現台灣代表隊掛的是「Chinese Taipei（中華台北）」的牌子，質疑明明是在自家辦比賽，中國也沒有選手參賽，卻自我矮化國格，而日本代表隊的牌子竟然是「Japanese（日本人）」。台灣國際馬術交流協會對此做出回應。

    對此台灣國際馬術交流協會官網發出聲明表示，因本賽事獲得FEI國際馬協關注，有望列入FEI系列賽事，因此本次遵循「中華奧會模式」及FEI賽事慣例使用；未來將視實際情況調整，希望能夠照顧到所有人的感受。

    至於日本代表隊的名稱不是「Japan（日本）」，而是「Japanese（日本人）」實屬誤植，主辦單位深表歉意。

    對此，桃園市政府表示，「2026國際馬術節暨馬場馬術國際交流賽」屬於國際賽事，因為在桃園市舉辦，市府體育局有給予補助，因此列為指導單位，雙方的關係僅此而已；至於比賽模式由主辦單位視賽事情況而定，畢竟協會要爭取國際認同，就只能以「Chinese Taipei（中華台北）」模式。

    桃園市政府體育局表示，即便主辦單位作出相關說明，體育局仍會撤回今年補助，且不再擔任此次賽事的指導單位；為表達市府的嚴正立場，明年也不會予以補助。

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    桃園辦國際馬術賽 台灣隊竟稱「中華台北」挨轟 日本遭改名更扯

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