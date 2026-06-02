繼承制度變動！法務部預告民法修正草案 刪除兄弟姊妹「特留分」

法務部。（資料照）

法務部今天預告「民法繼承編部分條文修正草案」，擬大幅調整繼承制度，其中最受關注為刪除兄弟姊妹特留分，將繼承保障範圍回歸配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母等核心家屬。

草案同時配套修正遺產酌給制度並新增繼承人特別貢獻機制，以回應高齡化社會及家庭結構變遷；整體修法歷經委託學者研究，並參考日、德、韓等國立法例，前後召開7次研修會議後定案。

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草案首先刪除民法第1223條「兄弟姊妹特留分」規定。現行規範下，兄弟姊妹在特定情況仍可主張特留分，但修法考量現今家庭型態改變，兄弟姊妹間多已無扶養事實，且在超高齡社會下，若僅剩配偶與被繼承人兄弟姊妹，將使高齡配偶仍須與旁系血親分配遺產，恐不符被繼承人生前意志；參酌各國立法趨勢及南韓憲法法院2024年相關判決，未來特留分權利人將限於配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母。

為避免刪除特留分後造成個案失衡，草案同步修正遺產酌給制度，明定若繼承人生前曾受扶養者，因死亡致生活陷入困難，且未依遺囑取得遺產或所得顯不相當，可向繼承人或遺產管理人請求酌給遺產，並由法院依扶養程度、需求及身分等因素酌定，另增訂2年請求權時效及最長5年消滅時效。

此外，草案也新增「繼承人特別貢獻制度」，若繼承人對被繼承人事業提供勞務、財產投入、照護或維持財產增加等有特別貢獻，其貢獻價值將於遺產分割時納入應繼分計算，以肯定照護行為並提升高齡照顧誘因，促進繼承人間實質公平。

同時為避免遺產長期未分割影響財產運用，草案規定遺囑禁止分割遺產期間由10年縮短為5年，並限制歸扣、特別貢獻制度適用於繼承開始5年內的遺產分割案件。

法務部聲明，此次修法旨在回應現代家庭結構變遷，透過尊重遺囑自由、促進實質公平及保障弱勢手足3大目標，使繼承制度更貼近社會實際需求，並提升整體法制完整性。

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