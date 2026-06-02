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    首頁 > 政治

    現場直擊》王光慈公司曝光 離開馬英九基金會後新據點

    2026/06/02 15:49 記者劉宛琳／台北報導
    前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」，圖為該公司所在大樓。（記者劉宛琳攝）

    前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」，圖為該公司所在大樓。（記者劉宛琳攝）

    馬英九基金會上週針對前執行長王光慈、蕭旭岑涉侵佔一事提告。而王光慈在2月離職後，被爆出4月成立「京聿文化顧問有限公司」，記者今天現場查訪詢問，櫃台人員表示，確實有這家公司，負責人也的確是王光慈，但查訪時她並不在辦公室，櫃台人員也表示她並不一定會進來。

    「京聿文化顧問有限公司」 資本額100萬元

    「京聿文化顧問有限公司」4月25日成立，資本額100萬元，登記負責人為王光慈，公司地址位於南京三民捷運站2號出口大樓。不過，對於是否成立新公司，王光慈暫無回應。

    該公司設在「CBC SPACE商務中心」，裡面包含多家企業的獨立辦公室。不過，王光慈開設的「京聿文化顧問有限公司」並不在商務中心門口的介紹企業裡。記者實際進入內部，向櫃檯人員詢問，櫃台人員證實確實有此公司，負責人是王光慈沒錯，不過當時他們表示王光慈人不在辦公室；記者詢問她是否每天都會進來，櫃台人員回覆不一定。

    記者追問，王光慈是否是看起來年約40多歲的女性？櫃台人員表示，差不多，是一位中年女性；記者進一步拿王光慈的照片詢問，是否為照片本人？櫃台人員表示，「應該是啦」，但因王光慈平時都會戴口罩，所以他們也不是很確定。

    前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」，圖為該公司所在樓層。（記者劉宛琳攝）

    前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」，圖為該公司所在樓層。（記者劉宛琳攝）

    前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」，圖為該公司所在樓層。（記者劉宛琳攝）

    前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」，圖為該公司所在樓層。（記者劉宛琳攝）

    前馬英九基金會執行長王光慈離職後疑似投資百萬元成立公司。（翻攝統編快搜網站）

    前馬英九基金會執行長王光慈離職後疑似投資百萬元成立公司。（翻攝統編快搜網站）

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