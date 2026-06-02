日本再傳古寺大火！京都千年古剎遇祝融 網瘋傳陰謀論

日本京都府龜岡市的千手寺於1日傳出火災，據警方調查，起火原因疑似為寺內一名90多歲的前住持在焚燒枯草時不慎惹禍。（擷取自X@oidonhagouda）

日本京都府一間擁有逾1200年歷史的千年古剎「千手寺」，昨（1）日驚傳火警，現場冒出陣陣濃煙，火勢更波及周邊山林。經調查，起火原因疑似為寺內一名90多歲的前住持在「焚燒枯草」時不慎惹禍。由於日本今年已頻傳古寺失火變故，也讓網路上一度瘋傳人為縱火的陰謀論。

綜合日媒報導，日本京都府龜岡市山區的千手寺於昨日上午11時30分左右，突然起火，連相連的住宅也陷入火海。消防單位緊急出動7輛消防車與直升機從上空灌救，直到下午5時左右才控制火勢。

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據警方調查，起火點疑似源自寺院用地內。該寺一名90多歲的前住持，當時正在現場焚燒整理出來的枯草，不料火勢瞬間失控，一路延燒到寺院建築。該名前住持在試圖滅火及逃生過程中，右腳受到輕微燒傷，已被緊急送往醫院治療，所幸並無生命危險。

千手寺相傳創建於平安時代初期的大同2年（西元807年），由著名的弘法大師空海所開創。寺內供奉十一面千手觀音以祈求治癒眼疾聞名。不過，有眼尖網友指出，日本今年已累積10起神社與寺廟遭燒毀的案件，且最近2起不僅都有超過千年歷史，更巧合地都與曾至唐朝留學的僧侶「空海」有關。再加上火災時間點與1582年6月2日的「本能寺之變」相近，讓對神祕學感興趣的部分網友浮想聯翩，發酵出多次火災皆為有心人士蓄意而為的陰謀論。

對此，相關專家則點出，全日本神社寺廟火災在今年顯得相對頻繁，主因還是在於今年部分地區氣候異常乾燥，加上適逢清明與春季祭典香火鼎盛，以及古蹟常見的電線老化等環境因素重疊所致。目前警方與消防單位仍朝向用火不慎的意外方向進行調查。

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