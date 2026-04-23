南韓2架F-15戰機空中相撞！ 竟是飛官為自拍「最後一飛」釀禍

南韓F-15K戰機曾發生空中相撞意外，所幸沒有造成人員傷亡。圖為F-15K編隊飛行，與本新聞無關。（法新社）

南韓空軍在2021年發生2架戰機在空中相撞意外，國家審計監察委員會昨（22日）發布報告披露這起事故內幕，竟是飛行員為了自拍使用高難度機動，導致2機擦撞，儘管戰機沒有墜毀釀傷亡，但造成約8.8億韓元（約新台幣2000萬元）損失。

據《韓聯社》報導，韓國國家審計監察委員會週三發布的報告，2021年12月大邱市附近，2架空軍F-15K戰機進行編隊飛行時，1名僚機飛行員想拍攝影像來紀念他與該部隊的最後一次飛行，在沒有獲得許可的情況下猛烈爬升和傾斜飛機以改善拍攝角度，另1名飛行員則從領頭飛機上拍攝影片。

請繼續往下閱讀...

在此過程中，該戰鬥機的尾翼與另1架戰鬥機的左翼相撞，所幸在飛行員快速反應下，沒有發生墜毀意外，但2架戰鬥機部分受損，導致維修費用約為8.8億韓元。

審計委員會認定僚機飛行員負有主要責任，但也批評空軍當時未能管控飛行中拍攝，考量到空軍管理鬆弛，其他戰機也都有拍攝事件，而飛行員在意外當下處置得宜，讓飛機與人員平安返回，要求飛行員賠償約10分之1維修費，總共8700萬韓元（約新台幣185萬）。

空軍發言人今（23日）表示，涉事飛行員受到嚴厲的紀律處分，並已退役，同時公開道歉稱「我們對2021年發生的這起事故給公眾帶來的擔憂深表歉意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法