驚悚！桃園女童當街被強拉猥褻 27秒影片引網友群情激憤

受害女童母親貼出影片，顯示歹徒光天化日在騎樓強拉女童，不顧女童高聲呼救強行猥褻，過程驚悚。（圖取自臉書）

2024/10/28 10:59

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桃市國小女童當街被強擄 涉案男子罹身心疾病但未被列管

桃園女童遭強拉猥褻引公憤 桃檢：已發出拘票逮捕嫌犯

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〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市驚爆國小女童遭1名患有身心疾病男性在騎樓當街強拉猥褻，女童母親在臉書貼出事發過程監視錄影畫面，控訴女兒光天化日下遭強抱，當時幾名機車騎士經過，女童嘶吼哭喊求救卻無人理會，更離譜的是警方接獲報案後已查出嫌犯，卻遲遲不逮人。貼文引發網友眾怒；龜山警分局回應，受理報案後迅速查出嫌疑人，依強制猥褻罪嫌偵辦，並依規定通報社會局，進入「減述」流程以保護受害人。

受害家長昨天在臉書貼出這段27秒影片，畫面中女童在騎樓遭1名男子公然強拉猥褻，她指此案昨天上午10點左右發生在桃園市龜山區陸光路一帶，女童遭年輕身障男性強拉侵犯，痛訴：「自己孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還！」

女童家長更抨擊警方，稱「我的孩子求救成這樣，沒人救也就算了，報案了知道犯人在哪了，卻還是⋯⋯」，質疑警方處理態度消極。

對此，龜山警分局表示，警方接獲報案後立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡，因事涉兒少案件也立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程，全案已報請桃園地檢署依減述流程處理，並依強制猥褻罪偵辦，警方也於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。

桃園市議員陳雅倫獲悉後此事後也於臉書表達對此案關切，已積極連繫警方處理此案，並提醒龜山區陸光路、金峰街附近家有兒童的家長注意；桃園市議員黃瓊慧也在臉書貼文指「桃園女孩昨光天化日下遭身心疾病男子強擄，逃跑尖叫「救我」，27秒監視器畫面曝光，網友群情激憤！媽媽上網po文泣訴，希望不要因該男有病就輕放」。

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受害女童母親貼出影片，顯示歹徒光天化日在騎樓強拉女童，受害女童數度高聲尖叫、呼救，更企圖衝出騎樓求助，卻遭歹徒強行拖回，畫面引起網友群情激憤。（圖取自臉書）

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