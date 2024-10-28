桃園女童遭強拉猥褻引公憤 桃檢：已發出拘票逮捕嫌犯

桃園市1名就讀國小的女童，遭男子當街強抱。（翻攝自臉書社團桃園爆報）

2024/10/28 13:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市驚爆國小女童光天化日下遭到1名剛滿18歲、患有身心疾病男子當街在騎樓強拉侵犯，女童當街嘶吼求救，引來一名清潔工搭救；桃園地檢署表示，今天上午由檢察官完成被害人減少陳述詢問後，已發出拘票由警方逮捕嫌疑人，待訊問後將移送檢方複訊處分。

受害家長昨天在臉書貼出這段27秒影片，畫面中女童在騎樓遭1名男子公然強拉猥褻，她指此案昨天上午10點左右發生在桃園市龜山區陸光路一帶，女童遭年輕身障男性強拉侵犯，痛訴：「自己孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還！」

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女童家長更抨擊警方，稱「我的孩子求救成這樣，沒人救也就算了，報案了知道犯人在哪了，卻還是⋯⋯」，質疑警方處理態度消極。

對此，龜山警分局表示，警方接獲報案後立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡，因事涉兒少案件也立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程，全案已報請桃園地檢署依減述流程處理，並依強制猥褻罪偵辦，警方也於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。

檢方表示，今天上午由檢察官完成被害人減述詢問後，已發出拘票由警方前往拘捕嫌疑人，待警方訊問後將移送檢察官複訊處分。

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