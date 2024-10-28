桃市國小女童當街被強擄 涉案男子罹身心疾病但未被列管

桃園市1名就讀國小的女童，遭男子當街強抱。（翻攝自臉書社團桃園爆報）

2024/10/28 11:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名女童昨遭不明男子當街強擄，女童尖叫大喊「救命」27秒卻無人理會，桃園市長張善政今（28）日於市議會市政總質詢，議員彭俊豪要求市府相關局處針對女童後續輔導、針對精神疾病收案列管者加強訪視。據悉，涉案男子雖有精神方面疾病，但過去沒有性侵、暴力等紀錄，因此並未被列管追蹤。

桃園市1名就讀國小的女童，27日上午遭到甫滿18歲、罹有精神疾病的男子當街擄人、強抱，女童尖叫大喊「救命」，多輛汽、機車行經卻無人伸援，最後才有打掃民眾發現將女童救離並報案，涉案男子已被警方找到，全案由桃園地檢署檢察官偵辦中，女童媽媽透過網路陳述這段心痛過程，女童掙扎求救27秒卻無人聞問的影片，更引起社會譁然。

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張善政受訪表示，此案加害人精神有狀況，過去也有相關病歷，衛生局及社會局會進行檢視，評估是否有加強醫療的必要，而受害小女童也會由社會局介入進行心理輔導，目前全案由檢察官偵辦中，由於偵查階段檢方無法公開案發過程，市府後續將視偵辦狀況，檢視哪些需要加強、關心。

警察局長吳坤旭表示，27日上午11點05分龜山警分局獲報後，隨即通知社會局社工到場，並向檢察官報告全案，並依檢察官指示偵辦，針對涉案人的部分，警方也給予約制，確保不會再發生類似事情。

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