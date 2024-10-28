年輕人爭風吃醋打群架1人遭刀襲重傷 4嫌收押禁見

台南永康區傳出打群架殺人未遂案，羅姓等四嫌到案否認犯行，台南地院以有串滅證與逃亡之虞裁定四嫌收押禁見。（資料照）

2024/10/28 11:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市永康區於27日發生1件殺人未遂案，警方獲報有兩派人馬在住宅門口打群架，員警到場時打架的人一哄而散，其中1人受多處刀傷、傷勢嚴重送醫，警方相繼找到其中4人到案，都是20歲出頭年輕人，態度卻很囂張、一副無所謂，警方訊後將4嫌移送台南地檢署、建請聲押。台南地院裁定羅姓等4名嫌犯收押禁見。

警方調查，兩名年輕人因為爭風吃醋起衝突，其中一方到對方住處堵人，雙方一言不合持棍棒互毆。經查現場至少有7人互毆，在混亂中有人持刀偷襲對方，受害人背部、腿部被捅了好幾刀，傷者血流如注送醫治療。

請繼續往下閱讀...

警方表示，案發後迅速追查涉案者、找到其中4人訊問，但涉案者多不願配合說明案情、不透露是誰持刀出手攻擊對方，警方訊問後已將4人移送檢方偵辦並建請檢察官聲請羈押。被攻擊一方已提告，警方會待傷者傷勢穩定後了解更詳細的案情。

台南地院表示，羅姓、潘姓、王姓與李姓等4嫌都否認有殺人犯意，但有相關人、事證佐證他們涉犯殺人未遂與帶兇器在公共場所聚眾強暴罪嫌，因為他們都否認殺人、供詞避重就輕，且有共犯未到案，有串、滅證及逃亡之虞，因此裁定收押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法