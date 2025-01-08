中國萬人抗議爆衝突 傳外地特警急奔陝西蒲城支援維穩

中國陝西蒲城縣爆發警民衝突，當局從外地調來大批特警支援。（圖擷取自「李老師不是你好老師」X帳號）

2025/01/08 08:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省渭南市蒲城縣一間高職近期發生疑似校園霸凌悲劇，高三生黨昶鑫2日在校園內離奇墜樓身亡，家屬質疑校方隱匿真相，演變成激烈、大規模警民衝突，當地民眾在校園周邊及上街抗議達上萬人之多。不過最新消息指出，大量特警從外地調派到當地「維穩」，並封鎖學校周邊的交通路線，當地盛傳抗議事件已「被平息」。

事件起源於「蒲城縣職業教育中心」3年級學生黨昶鑫2日凌晨離奇墜樓，家屬想詳細認屍，卻被校方阻攔察看遺體，警方指稱經現場勘查、調閱監視器後確認死者墜樓死亡「並非刑事案件」。校內熟知內情的學生手機全都被沒收，家屬氣憤地在校門前高喊要求真相，附近居民旋即包圍學校，副校長出面解釋甚至被打傷。

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當局眼見苗頭不對，隨即調派大量警力維穩，一度遇上群眾丟擲石塊、木棍抵抗，鎮暴警察以盾牌、警棍毆打抗議者，還被人目擊、拍攝到圍著腳踹示威者，但現場民眾持續聚集與警對峙，警察一度被迫退出校園。

事件延燒多日，甚至有外縣特警也被調來支援，最後死亡學生家屬出面，透過影片呼籲大家「別去學校聚集」，不過，影片不久便遭刪除，許多人懷疑死者家屬錄製影片恐不是自願，也可能是被當局收買或妥協。

根據《自由亞洲電台》報導，蒲城縣中心城區兩間旅社人員7日晚間透露，當地狀況已經平息，但旅館住滿外地來的特警人員，蒲城縣城區有不少路段被封。旅社人員表示，這些特警駐在當地是為了處理職校生墜樓的事件，但他避談此事件本身細節。

「李老師不是你老師」於X平台轉發蒲城縣當地消息，有當地人士提到，事發學校附近的路口都被控制，甚至有居民聲稱，各個村口均設有崗哨，不准民眾出門。網傳蒲城縣還要求請假在家的學生落實3大管控措施，包括不出門、不發聲，不串聯，呼籲家長做好讓學生待在家的監管工作。

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