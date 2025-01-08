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    引擎內有羽毛！ 南韓調查證實濟州航空遭遇鳥擊

    濟州航空失事空機的一側引擎。（法新社）

    濟州航空失事空機的一側引擎。（法新社）

    2025/01/08 06:41

    首次上稿 01-07 23:35
    更新時間 01-08 06:41

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空上（12）月29日於全羅南道務安機場降落時發生空難，造成179人死亡。南韓國土交通部今（7）日首度證實，該失事客機曾遭遇鳥擊；針對跑道盡頭的混凝土結構被質疑加重傷亡，國土交通部則堅持該設施符合規定。

    綜合韓媒報導，南韓國土交通部7日召開記者會，航空鐵路事故調查委員會事故調查團長李承列表示，濟州航空事故發生時與鳥群發生衝撞，其中一側引擎有明顯鳥擊受損痕跡，但還需調查另一側引擎是否也遭受影響。他指出，「即使鳥擊情況嚴重，也不會立即導致引擎熄火。」

    調查團是在清理引擎內部泥土時發現部分羽毛，至於鳥群的種類、如何進入引擎，將在檢查引擎內部時進一步調查，計劃與美國國家運輸安全委員會共同對羽毛進行分析，並與鳥類專家合作，分析鳥類遷徙模式，試圖重建事故發生時的情況。

    針對務安機場跑道盡頭的土堆─「定位台」（Localizer）和支撐該設施的混凝土結構，被質疑是加重空難傷亡的原因之一，國土交通部表示，定位台基座須以「易碎」材料製成的規定在2010年上路，但機場在2007年完工，施工時並無規定。

    國土交通部表示，定位台2020年至2023年的改良工程也獲得許可批准，強調該設施符合規定，但也承認「無論是否違反國內外規定，都應以確保最大安全性為目標，這一點仍有不足。」未來將制定改善方案。

    務安機場跑道盡頭的土堆─「定位台」（Localizer）和支撐該設施的混凝土結構，被質疑是加重空難傷亡的原因之一，國土交通部堅持該設施符合規定。（法新社）

    務安機場跑道盡頭的土堆─「定位台」（Localizer）和支撐該設施的混凝土結構，被質疑是加重空難傷亡的原因之一，國土交通部堅持該設施符合規定。（法新社）

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