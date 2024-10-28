各國路徑趨一致！ 「康芮」恐成57年來首個11月登陸颱

各國針對「康芮」逐漸趨於一致，預估中心將直接登陸花東一帶，有機會成為57年來首度在11月登陸台灣的颱風。（圖擷自中央氣象署）

2024/10/28 10:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「康芮」來勢洶洶，預測路徑不斷「西修」，根據國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測顯示，各國針對「康芮」逐漸趨於一致，預估中心將直接登陸花東一帶，有機會成為57年來首度在11月登陸台灣的颱風。

根據國家災害防救科技中心匯整各國颱風路徑預報，各國均預估「康芮」中心將直接登陸台灣，我國氣象署、美國海軍、香港天文台認為中心登陸台東一帶，日、韓氣象機構則預估登陸南花蓮；中國氣象局西修最多，預測「康芮」中心登陸恆春半島。

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「康芮」中心位置在今（28日）早上8點時中心位置在北緯16.8度，東經129.0度，過去以每小時22公里速度，向西進行，七級風平均暴風半徑220公里；氣象署預估「康芮」最快明（29日）增強為中度颱風，在接近台灣時強度可能達到中颱上限，暴風半徑也有機會擴大至280公里。

若康芮颱風直接登台，將是自1967年「吉達」颱風以來，睽違57年在11月登陸台灣的颱風。

1967年11月強烈颱風「吉達」直撲台灣，雖然在接近台灣時強度有所減弱，但仍以中度颱風強度在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，並於同日下午2點由新竹出海，在台灣海峽北部減弱為熱帶性低氣壓；「吉達」颱風重創花蓮，造成花蓮縣的對外電信中斷，道路橋樑遭到嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀及5000名災民的嚴重災情。

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