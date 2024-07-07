女童青埔購物中心玩滑草圈雙腳受傷 桃市經發局：要求改善

桃園青埔母女同坐滑草圈女童腳背擦挫傷，市府經發局要求業者改善。（民眾提供）

2024/07/07 22:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區青埔地區一家購物中心的城堡遊樂場，日前一名媽媽陪伴年約2、3歲女兒乘坐滑草圈，從斜坡玩溜滑梯，媽媽疑似未注意女兒雙腳已接觸到斜坡表面，小女童沿路慘叫大哭，襪子一脫、雙腳腳背擦挫傷和淤積血，令人心疼，家人質疑為什麼兒童設施使用鐵片的材質，而不是塑膠材質？購物中心及店家事後緊急處理關心，市府經濟發展局今（7）日下午表示，幼童玩遊樂設施受傷，已要求業者後續協助家長處理追縱檢討。

該購物中心遊樂場業者對此表示，該旱雪滑設備滑草圈材質是塑膠和布料構成，滑梯表面是塑膠材質，沒有使用鐵或金屬材料，滑草圈中間有凹槽，遊客乘坐在中間，如果2人共乘，另一人臀部會在凹槽外面構成危險，該遊樂設施入場須知和現場告示牌，都提示「限一人使用」，針對小朋友在遊樂場域受傷，感到非常不捨，並充分協助家長處理和關心，將深切檢討改進和優化設施。

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據了解，當天該媽媽陪伴女兒一起乘坐，為保護女兒安全，用雙腳勾住孩子雙腳，未料沒注意到小朋友腳背朝下的，沿溜滑梯滑下造成腳背擦挫傷，業者在意外發生後將該設施掛上「保養中暫停使用」牌子，禁止民眾使用。

經發局官員表示，經查這起意外，本月3日一位媽媽帶著小孩玩滑梯遊樂設施，不小心發生意外，小孩子腳背擦挫傷，當下工作人員緊急處理和聯繫慰問，店家允諾之後持續協調追縱處理，據了解該設施給13歲以上兒童玩的設施，該局也會根據保護消費者，要求業者改善設施安全。

桃園青埔母女同坐滑草圈女童腳背擦挫傷，讓家人相當心疼。（民眾提供）

桃園青埔母女同坐滑草圈女童腳背擦挫傷，市府經發局要求業者改善。（民眾提供）

桃園青埔母女同坐滑草圈女童腳背擦挫傷，業者澄清斜坡是塑膠材質。（民眾提供）

桃園青埔母女同坐滑草圈女童腳背擦挫傷，業者澄清斜坡是塑膠材質。（民眾提供）

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