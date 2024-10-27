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    首頁　>　社會

    高雄中央公園8青少年爆衝突 起因竟是姊弟為200元互毆

    一群青少年在高雄中央公園站外爆發衝突，警方出動快打警力處置，並將人全數帶回派出所。（擷取自社會事新聞影音）

    一群青少年在高雄中央公園站外爆發衝突，警方出動快打警力處置，並將人全數帶回派出所。（擷取自社會事新聞影音）

    2024/10/27 17:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中央公園捷運站昨（26）日晚上8點多，傳出有一群青少年聚集，疑似發生糾紛有人打架和起鬨，警方出動大批警力到場，經調查，是一對姊弟為借200元的事起衝突並發生互毆狀況，其他人在旁起鬨，最後全被帶回派出所。

    有民眾在網路社群PO出一則影片，寫著10多名青少年不明原因爆發衝突，大批快打員警到場壓制帶回，影片中，見員警要求青少年全部排排蹲下，後續則一一被帶上警車。

    據了解，這起衝突起因是一對姊弟為了零用錢的事發生口角，昨天姊姊（17歲）和多名同學到五福商圈逛街，弟弟（16歲）也跟著前往，晚上一群共8人在中央公園捷運站外休息閒聊，弟弟突向姊姊討之前向他借的200元，姊姊疑不滿被討錢，當場打了弟弟一巴掌後，弟弟也回擊，雙方因此發生肢體衝突；一旁姊姊的同學見狀，有人跟著起鬨、也有人勸架，路人見狀深怕衝突過大連忙報警。

    新興分局自強所指出，經員警到場了解，是一對姐弟因零用錢起糾紛，員警到場後因青少年的情緒仍高漲，因此大聲斥喝眾人冷靜、蹲下，經勸說後將姐弟與其他在場同學共8人全數帶回派出所，並通知家屬協助將這群青少年帶回。

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